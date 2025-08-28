الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
أموريم يفتح النار على لاعبيه: مانشستر يونايتد «تائه»!
28 أغسطس 2025 11:57

 
لندن (أ ب)


قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن أداء لاعبيه «تحدث بالنيابة عني»، وذلك عقب الهزيمة الأكثر إحراجاً في تاريخ النادي. 

أخبار ذات صلة
أموريم بعد الإقصاء من كأس الرابطة: «شيء ما يجب أن يتغيّر»
أونانا يرتكب 9 أخطاء كارثية.. هكذا سقط «المان يونايتد»

وخسر مانشستر يونايتد 11- 12 بركلات الترجيح أمام فريق جريمبسي، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، في مباراة الدور الثاني بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وكان مانشستر يونايتد متأخراً صفر- 2، قبل أن يسجل هدفين عادل بهما النتيجة وفرض ركلات الترجيح.
وفي انتقاد خفي للاعبيه، أثنى أموريم على جريمبسي لكونه «الفريق الوحيد الذي كان موجوداً في الملعب».
وقال أموريم:«أفضل اللاعبين يمكن أن يخسروا، لأن الفريق قادر على الفوز أمام أي مجموعة من اللاعبين، وأعتقد أن فريق مانشستر يونايتد ولاعبيه تحدثوا نيابة عني، هذا كل ما في الأمر، خسرنا، والفريق الأفضل هو من فاز».
واتهم أموريم فريقه باللعب «من دون أي حدة أو إيقاع»، وأضاف:«كنا تائهين للغاية، ومن الصعب شرح هذا، أعتقد أنهم تحدثوا نيابة عني».
ولدى سؤاله عن قصده من هذا التعليق تحديداً، قال أموريم:«أعتقد أن ما حدث كان واضحاً للجميع».
وقاد أموريم فريق مانشستر يونايتد لاحتلال المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، أقل مركز للفريق في المسابقة، وحتى الآن لم يحقق أي انتصار في أول ثلاث مباريات هذا الموسم، حيث خسر أمام أرسنال، وتعادل مع فولهام في الدوري.

