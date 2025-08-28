5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة

فيصل النقبي (كلباء)



انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة كلباء الدولية لشباب الكرة الطائرة، التي ينظمها النادي برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، بمشاركة 11 فريقاً من داخل الدولة وخارجها.

شهد اليوم الافتتاحي 5 مباريات، أبرزها فوز الهلال السعودي على منتخب الشارقة «أشبال 2» 3–1، ودار كليب البحريني على صحار العُماني بالنتيجة نفسها، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، أن البطولة تقام بمعايير تنظيمية عالية، وتشمل فعاليات مجتمعية وترفيهية، داعياً الجماهير إلى التفاعل مع الحدث.

وأوضح عبد الرحمن الدرمكي، مدير البطولة أن اللجنة رصدت جوائز للفائزين، وأخرى فردية وجماهيرية، لتعزيز الحضور والتنافسية.