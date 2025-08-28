الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة

5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
28 أغسطس 2025 16:00

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة


انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة كلباء الدولية لشباب الكرة الطائرة، التي ينظمها النادي برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، بمشاركة 11 فريقاً من داخل الدولة وخارجها.
شهد اليوم الافتتاحي 5 مباريات، أبرزها فوز الهلال السعودي على منتخب الشارقة «أشبال 2» 3–1، ودار كليب البحريني على صحار العُماني بالنتيجة نفسها، وسط حضور جماهيري كبير.
وأكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، أن البطولة تقام بمعايير تنظيمية عالية، وتشمل فعاليات مجتمعية وترفيهية، داعياً الجماهير إلى التفاعل مع الحدث.
وأوضح عبد الرحمن الدرمكي، مدير البطولة أن اللجنة رصدت جوائز للفائزين، وأخرى فردية وجماهيرية، لتعزيز الحضور والتنافسية.

الإمارات
الشارقة
كلباء
الكرة الطائرة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©