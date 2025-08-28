الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تقديم موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

تقديم موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا
28 أغسطس 2025 14:26


موناكو (أ ب)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، أنه سيقوم بتقديم موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ثلاث ساعات لتقام الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، وذكر يويفا أن هذا الموعد سيكون أفضل لحضور العائلات والأطفال لمتابعة المباراة من الملعب وعبر شاشات التلفاز، واستخدام وسائل النقل العامة عقب المباراة، ولكي تحتفل الجماهير بعد المباراة في المدن المضيفة.
وسوف يتم اعتماد بداية العمل بالتوقيت الجديد للمباراة النهائية في المباراة النهائية القادمة يوم السبت الموافق 30 مايو المقبل، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، المجر.

وكانت المباراة النهائية تقام أيام السبت منذ عام 2010 كان انطلاق المباراة في الساعة 9 مساء، خلال السنوات الأخيرة يعني أن أي مباراة تمتد إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح ستنتهي قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وذكر يويفا في بيان: «يتماشى موعد المباراة النهائية الجديد أيضاً مع نافذة بث أكثر ملاءمة، مما يساعد النهائي على الوصول إلى جمهور تلفزيوني ورقمي أوسع حول العالم، مع تركيز خاص على جذب المشاهدين الشباب».

