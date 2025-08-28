الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«اليويفا» يمنح تشيلسي جائزة خاصة

«اليويفا» يمنح تشيلسي جائزة خاصة
28 أغسطس 2025 20:41

 
موناكو (د ب أ)

حصل نادي تشيلسي الإنجليزي على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بعد فوزه بجميع البطولات الأوروبية للأندية التابعة للاتحاد القاري.
وتُوج تشيلسي عبر تاريخه بكل البطولات الأوروبية الممكنة، حيث توج بألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس الكؤوس الأوروبية (قبل إلغائها)، وكأس السوبر الأوروبي، وأخيراً دوري المؤتمر الأوروبي، الذي حصد كأسها هذا العام، عقب فوزه على ريال بيتيس الإسباني في المباراة النهائية، ليصبح هو الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.
وجاء حصول تشيلسي، الفائز أيضاً بكأس العالم للأندية في وقت سابق من الصيف الحالي بالولايات المتحدة، على هامش قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في إمارة موناكو، اليوم الخميس.

الاتحاد الأوروبي
اليويفا
موناكو
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
