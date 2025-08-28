الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النتائج السيئة تنقل مدرباً إلى المستشفى!

النتائج السيئة تنقل مدرباً إلى المستشفى!
28 أغسطس 2025 21:48

 
موسكو (د ب أ)


تعرض المدرب الإسباني روبرت مورينو إلى وعكة صحية مفاجئة، تم نقله على إثرها بشكل عاجل إلى المستشفى، وذلك في مباراة فريقه سوتشي ضد كراسنودار بكأس روسيا.

أخبار ذات صلة
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
«المرأة الدبلوماسية.. مسارات الإلهام».. جلسة لـ«تريندز»

مورينو «47 عاماً» عانى من ارتفاع في ضغط الدم، قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي سجل فيها فريقه هدفاً للتو، حيث كان متأخراً بنتيجة 3-1.
وذكر موقع «فوت ميركاتو»، أن أحد مساعدي المدرب مورينو رافقه إلى النفق المؤدي لخارج الملعب، حيث تلقى العلاج قبل أن يتم نقله للمستشفى للاطمئنان على حالته، 

وذكر إيجور كودرياشوف طبيب الفريق، أن حالة المدرب ليست خطيرة.
وبعدما خضع للفحوصات الطبية، تم السماح له بمغادرة المستشفى بمفرده، بعدما أكد الأطباء عدم الحاجة لاحتجازه.
وتأتي تلك الوعكة الصحية في وقت عصيب بالنسبة للمدرب الإسباني، وبالرغم من قيادته فريق سوتشي للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى في ديسمبر 2023، فإن النتائج كانت سيئة للغاية العام الحالي.
الفريق تعادل مرة واحدة وخسر 5 أخرى في 6 مباريات خاضها، ما جعله يحتل المركز الأخير.
وتأثر مورينو بوضعية فريقه، خاصة أنه تلقى مؤخراً هزيمة قاسية صفر-4 على ملعبه، وعندئذ أبدى الإسباني استعداده لتحمل أي مسؤولية مالية بسبب الأخطاء، من خلال التبرع بجزء من مرتبه لصالح النادي أو للأعمال الخيرية.
وبدا واضحاً أن هذه الأجواء العصيبة التي عاشها المدير الفني أثرت على حالته الصحية.

إسبانيا
روسيا
مورينو
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©