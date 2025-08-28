النتائج السيئة تنقل مدرباً إلى المستشفى!



موسكو (د ب أ)



تعرض المدرب الإسباني روبرت مورينو إلى وعكة صحية مفاجئة، تم نقله على إثرها بشكل عاجل إلى المستشفى، وذلك في مباراة فريقه سوتشي ضد كراسنودار بكأس روسيا.

مورينو «47 عاماً» عانى من ارتفاع في ضغط الدم، قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي سجل فيها فريقه هدفاً للتو، حيث كان متأخراً بنتيجة 3-1.

وذكر موقع «فوت ميركاتو»، أن أحد مساعدي المدرب مورينو رافقه إلى النفق المؤدي لخارج الملعب، حيث تلقى العلاج قبل أن يتم نقله للمستشفى للاطمئنان على حالته،

وذكر إيجور كودرياشوف طبيب الفريق، أن حالة المدرب ليست خطيرة.

وبعدما خضع للفحوصات الطبية، تم السماح له بمغادرة المستشفى بمفرده، بعدما أكد الأطباء عدم الحاجة لاحتجازه.

وتأتي تلك الوعكة الصحية في وقت عصيب بالنسبة للمدرب الإسباني، وبالرغم من قيادته فريق سوتشي للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى في ديسمبر 2023، فإن النتائج كانت سيئة للغاية العام الحالي.

الفريق تعادل مرة واحدة وخسر 5 أخرى في 6 مباريات خاضها، ما جعله يحتل المركز الأخير.

وتأثر مورينو بوضعية فريقه، خاصة أنه تلقى مؤخراً هزيمة قاسية صفر-4 على ملعبه، وعندئذ أبدى الإسباني استعداده لتحمل أي مسؤولية مالية بسبب الأخطاء، من خلال التبرع بجزء من مرتبه لصالح النادي أو للأعمال الخيرية.

وبدا واضحاً أن هذه الأجواء العصيبة التي عاشها المدير الفني أثرت على حالته الصحية.