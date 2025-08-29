السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هافيرتز يخضع لجراحة في الركبة

هافيرتز يخضع لجراحة في الركبة
29 أغسطس 2025 10:13

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نكونكو يغادر تشيلسي إلى ميلان
سلوت: إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر


خضع الألماني كاي هافيرتز لاعب أرسنال، لعملية جراحية بسيطة في الركبة، وفقاً لما أعلن النادي الإنجليزي لكرة القدم، من دون أن يكشف عن مدة غيابه.
وتعرض هافيرتز (26 عاماً) لإصابة في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 ضمن الدوري في 17 أغسطس، وبعد سلسلة من الفحوصات والاستشارات الطبية، اختار العلاج الجراحي خياراً مناسباً.
وجاء في بيان أرسنال «خضع كاي بنجاح لتدخل جراحي طفيف، سيبدأ قريباً برنامجه التأهيلي والبدني، والجميع في النادي يعمل لمساعدته على استعادة جاهزيته الكاملة في أسرع وقت ممكن».
وشغل هافيرتز الموسم الماضي مركز المهاجم الصريح، في ظل إصابة البرازيلي جابريال جيسوس، لكنه هو نفسه غاب عن المباريات بين منتصف فبراير، ومنتصف مايو بسبب إصابة.
ولم يُعلن أرسنال تفاصيل إصابة الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي أصيب في الفخذ خلال الفوز على ليدز يونايتد 5-0 في المرحلة الثانية.
لكن تقارير صحافية أشارت إلى أن اللاعب البالغ 23 عاماً سيغيب نحو أربعة أسابيع.
ويحوم الشك أيضا حول مشاركة قائد أرسنال الدنماركي مارتن أوديجارد ضد ليفربول بطل الدوري الأحد المقبل، بعد تعرضه هو الآخر لإصابة في الكتف أمام ليدز.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
مانشستر يونايتد
ليفربول
بوكايو ساكا
مارتن أوديجارد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©