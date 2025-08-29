هافيرتز يخضع لجراحة في الركبة



لندن (أ ف ب)



خضع الألماني كاي هافيرتز لاعب أرسنال، لعملية جراحية بسيطة في الركبة، وفقاً لما أعلن النادي الإنجليزي لكرة القدم، من دون أن يكشف عن مدة غيابه.

وتعرض هافيرتز (26 عاماً) لإصابة في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 ضمن الدوري في 17 أغسطس، وبعد سلسلة من الفحوصات والاستشارات الطبية، اختار العلاج الجراحي خياراً مناسباً.

وجاء في بيان أرسنال «خضع كاي بنجاح لتدخل جراحي طفيف، سيبدأ قريباً برنامجه التأهيلي والبدني، والجميع في النادي يعمل لمساعدته على استعادة جاهزيته الكاملة في أسرع وقت ممكن».

وشغل هافيرتز الموسم الماضي مركز المهاجم الصريح، في ظل إصابة البرازيلي جابريال جيسوس، لكنه هو نفسه غاب عن المباريات بين منتصف فبراير، ومنتصف مايو بسبب إصابة.

ولم يُعلن أرسنال تفاصيل إصابة الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي أصيب في الفخذ خلال الفوز على ليدز يونايتد 5-0 في المرحلة الثانية.

لكن تقارير صحافية أشارت إلى أن اللاعب البالغ 23 عاماً سيغيب نحو أربعة أسابيع.

ويحوم الشك أيضا حول مشاركة قائد أرسنال الدنماركي مارتن أوديجارد ضد ليفربول بطل الدوري الأحد المقبل، بعد تعرضه هو الآخر لإصابة في الكتف أمام ليدز.