الفريق الأضعف في «أبطال أوروبا» يحتفل باللعب أمام ريال مدريد!

علي معالي (أبوظبي)



انفجر لاعبو كايرات ألماتي الكازاخستاني فرحاً عند إعلان لقاء ريال مدريد في مرحلة دوري أبطال أوروبا، حيث تم تداول مقطع فيديو يُظهر لاعبي كايرات يشاهدون قرعة دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة من خلال العرض، وعندما عرفوا أنهم سيصبحون خصماً لريال مدريد، صفقوا وعانقوا بعضهم بعضاً للاحتفال.

ويعتبر كايرات هو النادي الذي حصل على أقل تقييم للفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 12.75 مليون يورو، بحسب «ترانسفير ماركت»، وهو أقل من الفريق الجديد الآخر بافوس القبرصي (20.85 مليون يورو)، لقاء سلسلة من الأندية الكبرى في أعرق بطولة كأس أوروبا مثل ريال مدريد وإنتر وأرسنال وسبورتنج.

في السابق، قدم كايرات أداءً متميزاً، وتغلب على سلتيك الأسكتلندي في مباراة الإياب من التصفيات، وبالتالي فاز بأول تذكرة لدوري أبطال أوروبا في التاريخ.

ووقت مراسم القرعة، أظهر الفيديو الخاص بالفريق، والذي كان يشاهد القرعة حالة ضحك وفرح غريبة، ما بين أنهم غير مصدقين ما يحدث، وبين الصدمة من مثل هذه المباراة.

جاء تأهل الفريق لهذه المرحلة ليمحو سنوات طويلة من الغياب عن الساحة القارية، وليفتح صفحة جديدة لكرة القدم الكازاخستانية، إذ بات النادي ثاني فريق من بلاده يصل إلى هذه المرحلة، بعد نادي آستانة موسم 2015-2016، وكايرات ألماتي ليس غريباً عن كرة القدم الأوروبية، فهو تأسس في عام 1954، وكان يُمثل كازاخستان ضمن الدوري السوفياتي الممتاز، حيث قضى عقوداً بين الصعود والهبوط، لكنه ظل الفريق الأكثر شعبية في البلاد، وبعد استقلال كازاخستان 1991، أصبح كايرات أحد الأعمدة الأساسية في الدوري المحلي، حيث حصد عدة ألقاب في الدوري والكأس، ويملك النادي قاعدة جماهيرية واسعة في ألماتي، العاصمة السابقة وكبرى مدن البلاد، حيث يرمز اسمه إلى «القوة» أو «المتانة» في اللغة الكازاخية.

في 2004، فاز كايرات بالدوري الكازاخستاني للمرة الأولى في تاريخه الحديث، وأتبعه بلقب ثانٍ في 2020، كما تُوّج بكأس كازاخستان 10 مرات، ليصبح أكثر فريق فوزاً بالبطولة، وعلى الصعيد القاري ظهر للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد الأوروبي مطلع التسعينيات، لكنه غالباً ما كان يُغادر الأدوار الأولى، وأبرز إنجازاته قبل 2025 كان بلوغ دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي 2021-2022، حيث لعب ضد فرق أوروبية معروفة مثل بازل وكارباج.

ورحلة الفريق الكازاخستاني نحو الحلم لم تكن سهلة، فالفريق بدأ مشواره من الدور التمهيدي الأول، متجاوزاً أندية من سلوفينيا وفنلندا وسلوفاكيا، قبل أن يواجه في الدور الفاصل فريق سلتيك الأسكتلندي، صاحب التاريخ العريق والألقاب الأوروبية، مباراتا الذهاب والإياب انتهتا بالتعادل السلبي صفر-صفر، ليتجه الحسم إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس الشاب تيميرلان أناربيكوف، البالغ 21 عاماً، الذي تصدّى لثلاث ركلات حاسمة، ليمنح فريقه وبلاده تأهلاً تاريخياً.