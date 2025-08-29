صدامات ساخنة ومواجهتان مكررتان في قرعة الدوري الأوروبي

موناكو (أ ب)

أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت اليوم الجمعة في إمارة موناكو، عن العديد من الصدامات الساخنة من بينها مباراتان مكررتان من نهائي كأس أوروبا.

ويستضيف فينورد روتردام الهولندي، المتوّج بكأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري أبطال أوروبا) عام 1970، فريق سيلتيك الاسكتلندي في إحدى مبارياته بمرحلة الدوري للمسابقة القارية، في إعادة للقائهما بنهائي نسخة كأس أوروبا قبل 55 عاماً.

كما يخوض نوتنجهام فورست الإنجليزي مباراة على أرضه ضد مالمو السويدي، الذي كان فريقاً شبه محترف في عام 1979، عندما خسر نهائي كأس أوروبا أمام النادي الإنجليزي. ويلعب مكابي تل أبيب الإسرائيلي مباراتين خارج أرضه في ألمانيا ضد شتوتجارت وفرايبورج الألمانيين، كما سيسافر لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي بمدينة برمنجهام، وباوك في اليونان.

من جانبه، يتعين على روما الإيطالي، الذي فاز مدربه جيان بييرو جاسبريني بلقب المسابقة مع أتالانتا الإيطالي قبل موسمين، السفر إلى جلاسكو مرتين لمواجهة سيلتيك ورينجرز الاسكتلنديين، اللذين تواجدا ضمن منافسيه الثمانية.

ويعتمد الدوري الأوروبي نظام الدوري المكوّن من 36 فريقاً، وهو نفسه المستخدم في دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب الفرق المشاركة ضد ثمانية منافسين مختلفين خلال مرحلة الدوري، ويتم ترتيبها في جدول ترتيب واحد.

وكان أستون فيلا الإنجليزي واحداً من 11 فريقاً سبق أن لعبوا في دوري الأبطال الموسم الماضي، وتواجدوا في القرعة اليوم، علماً بأن مديره الفني الإسباني أوناي إيمري سبق له التتويج بالدوري الأوروبي أربع مرات، بواقع ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني ومرة واحدة مع فياريال الإسباني.

وتتضمن قائمة منافسي أستون فيلا رحلة إلى تركيا لملاقاة فناربخشه، الذي أقال مديره الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في وقت سابق اليوم. ويشارك فورست في الدوري الأوروبي، الذي يمثل ثاني أقوى بطولة للأندية في أوروبا، بدلاً من كريستال بالاس، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي والذي هبط من قبل يويفا للعب في دوري المؤتمر، على خلفية قضية معقدة تتعلق باستحواذ ملاكه على حصص في أندية أخرى مشاركة بالدوري الأوروبي أيضاً.

ويواجه فورست، ومدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، خصمين من البرتغال، حيث يستضيف بورتو، بينما يخرج لملاقاة مضيفه سبورتنج براجا. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في مارس المقبل، فيما تشارك الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين في الملحق المؤهل لدور الـ16 في فبراير المقبل، بينما يتم إقصاء الأندية الـ12 الأخيرة في جدول الترتيب. وتتقاسم الفرق الـ36 المشاركة في الدوري الأوروبي جوائز مالية قدرها 565 مليون يورو (659 مليون دولار)، حيث يضمن كل نادٍ الحصول على مبلغ لا يقل عن 4.3 مليون يورو (5 ملايين دولار).