السبت 30 أغسطس 2025
الرياضة

نهيان بن زايد يصدر قرارات بإعادة تشكيل 3 أندية رياضية

نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى
29 أغسطس 2025 18:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، برئاسة حميد عبدالله الهوتي، وعضوية كل من علي خليل الحوسني، خويطر سعيد الظاهري، أحمد خلفان الجهوري، مبارك علي الحمادي، وفاطمة سيف العامري، وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، برئاسة حمد عبدالله المحياس، وعضوية كل من فهد عيسى الحوسني، وعبدالله زين العطاس، وعبدالرحمن صالح المنهالي، وبشرى محمد النجار، وخالد محمد الأنصاري، وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما أصدر سموه، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، برئاسة لبنى علي الشامسي، وعضوية راشد محمد الكعبي، وحسن عباس الحمادي، ومبارك علي الحمادي، وحمدة أحمد المنصوري، وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

نهيان بن زايد
الرياضات المائية
مجلس أبوظبي الرياضي
السباحة
اتحاد القوس والسهم
