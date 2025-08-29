مدرب شتوتجارت يصف رحيل فولتيماد بالخسارة المريرة



وصف سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت الألماني لكرة القدم، الرحيل المنتظر للاعب الفريق فولتيماد بأنه «خسارة مريرة».

وقال هونيس للصحفيين عشية مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني السبت، إن هناك حاجة لتدعيم الفريق في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، حتى لو استمر فولتيماد مع الفريق.

وتواجد فولتيماد في نيوكاسل لإنهاء انتقاله للفريق الإنجليزي في صفقة قد تصل إلى 90 مليون يورو (105 ملايين دولار).

وكان فولتيماد انضم من فيردر بريمن بعقد يمتد حتى 2028، وساعد الفريق في الفوز بكأس ألمانيا.

وكان شتوتجارت رفض في السابق ثلاثة عروض من فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري، والتي كانت أقل من عرض نيوكاسل، ولكن يبدو أن اللاعب سيرحل على أية حال. وقال هونيس: «بالطبع هناك توتر، وهذا أمر طبيعي، المسؤولية عن الأمور الرياضية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المدرب، وأعتقد أنه ليس من الصعب أن نفهم أن هذه خسارة مريرة بالنسبة لنا».

وأضاف: «ومع ذلك، ولا يمكنني إنكار ذلك، هناك أيضاً الوضع المالي، هذه أمور تعد جزءاً من العمل».

وقال: «الآن المهمة هي محاولة تنفيذ الأمور»، في إشارة إلى تركيبة الفريق التي «لم تكن تماماً كما أردناها - حتى قبل انتقال فولتيماد».

وذكرت تقارير أن شتوتجارت يهدف لاستعارة برايان جرودا من برايتون، ويراقب بلال الخنوس، لاعب ليستر سيتي، وألكسيس كلود-موريس، لاعب أوجسبورج، قبل غلق فترة الانتقالات يوم الاثنين المقبل.

وقال هونيس: «يتبقى ثلاثة أيام. في النهاية، الأمر يتعلق بالتعاقد مع لاعبين لديهم المهارات الجيدة، ويفضل أن يكونوا لاعبين لديهم بعض الخبرة، سبق لهم اللعب على مستوى عال، حتى يتمكنوا من إحداث تأثير فوري».