السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب شتوتجارت يصف رحيل فولتيماد بالخسارة المريرة

مدرب شتوتجارت يصف رحيل فولتيماد بالخسارة المريرة
29 أغسطس 2025 19:12

 
شتوتجارت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نكونكو يغادر تشيلسي إلى ميلان
سلوت: إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر


وصف سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت الألماني لكرة القدم، الرحيل المنتظر للاعب الفريق فولتيماد بأنه «خسارة مريرة».
وقال هونيس للصحفيين عشية مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني السبت، إن هناك حاجة لتدعيم الفريق في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، حتى لو استمر فولتيماد مع الفريق.
وتواجد فولتيماد في نيوكاسل لإنهاء انتقاله للفريق الإنجليزي في صفقة قد تصل إلى 90 مليون يورو (105 ملايين دولار).
وكان فولتيماد انضم من فيردر بريمن بعقد يمتد حتى 2028، وساعد الفريق في الفوز بكأس ألمانيا.
وكان شتوتجارت رفض في السابق ثلاثة عروض من فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري، والتي كانت أقل من عرض نيوكاسل، ولكن يبدو أن اللاعب سيرحل على أية حال. وقال هونيس: «بالطبع هناك توتر، وهذا أمر طبيعي، المسؤولية عن الأمور الرياضية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المدرب، وأعتقد أنه ليس من الصعب أن نفهم أن هذه خسارة مريرة بالنسبة لنا».
وأضاف: «ومع ذلك، ولا يمكنني إنكار ذلك، هناك أيضاً الوضع المالي، هذه أمور تعد جزءاً من العمل».
وقال: «الآن المهمة هي محاولة تنفيذ الأمور»، في إشارة إلى تركيبة الفريق التي «لم تكن تماماً كما أردناها - حتى قبل انتقال فولتيماد».
وذكرت تقارير أن شتوتجارت يهدف لاستعارة برايان جرودا من برايتون، ويراقب بلال الخنوس، لاعب ليستر سيتي، وألكسيس كلود-موريس، لاعب أوجسبورج، قبل غلق فترة الانتقالات يوم الاثنين المقبل.
وقال هونيس: «يتبقى ثلاثة أيام. في النهاية، الأمر يتعلق بالتعاقد مع لاعبين لديهم المهارات الجيدة، ويفضل أن يكونوا لاعبين لديهم بعض الخبرة، سبق لهم اللعب على مستوى عال، حتى يتمكنوا من إحداث تأثير فوري».

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
مونشنجلادباخ
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©