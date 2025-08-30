لوكاكو يصدم بلجيكا!



توبيز (أ ف ب)



خسر المنتخب البلجيكي جهود هدافه التاريخي روميلو لوكاكو بسبب إصابة، وتضطر إلى خوض آخر ست مباريات في تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم من دونه، وفقاً لما أعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ويُعاني لوكاكو (32 عاماً) مهاجم نابولي الإيطالي، من إصابة خطيرة في العضلة الفخذية اليمنى للساق اليسرى، وفقاً لما أوضح ناديه، بعد خروجه مصاباً في مباراة ودية أمام أولمبياكوس اليوناني في 18 أغسطس.

ويُعد لوكاكو الهدّاف التاريخي لبلجيكا برصيد 89 هدفاً في 124 مباراة.

وتلعب بلجيكا أمام ليختنشتاين في 4 سبتمبر وكازاختسان بعدها بثلاثة أيام في التصفيات المونديالية، حيث تحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة بعد جولتين، خلف مقدونيا الشمالية وويلز.

وكان لوكاكو عنصراً حاسماً في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بتسجيله 14 هدفاً، وتقديمه 10 تمريرات حاسمة في 36 مباراة.

ومع انضمام زميله في المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف، كانت التطلعات كبيرة بشأن شراكتهما في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.