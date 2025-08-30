الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مويس كين يمدد عقده مع فيورتينا إلى 2029

مويس كين يمدد عقده مع فيورتينا إلى 2029
30 أغسطس 2025 18:45


روما (أ ف ب)

مدد المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين عقده مع فيورتينا حتى يونيو 2029، بعدما وصل إليه في الصيف الماضي، وذلك وفقاً لما أعلن النادي التوسكاني.
وخاض كين (25 عاماً) في الموسم الماضي الذي أنهاه فيورنتينا في المركز السادس أفضل موسم في مسيرته، حيث سجل 25 هدفاً في 44 مباراة في مختلف المسابقات.
وأعاد المهاجم الدولي إطلاق مسيرته مع «فيولا»، بعد فترة تراجع خلالها مستواه عندما تنقل بين يوفنتوس وإيفرتون الإنجليزي، وباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021.
قال الرئيس والمالك الأميركي لنادي فيورنتينا روكو كوميسو «نحن سعداء للغاية بهذا القرار الذي يعود بالنفع على الجميع، النادي والجماهير واللاعب نفسه».
وأضاف أن النادي التوسكاني بذل «جهوداً مالية كبيرة».
وحسب الصحافة المحلية، ارتفع الراتب السنوي لكين من 2.2 مليوني يورو إلى 4.5 ملايين يورو.
وكان كين محل اهتمام كبير من نابولي حامل اللقب وإنتر وصيفه ووصيف بطل أوروبا والعديد من الأندية السعودية.
قال اللاعب الدولي الذي خاض 21 مباراة دولية، وسجل 7 أهداف «منذ وصولي إلى هنا، آمن بي الجميع، وخاصة الإدارة، ودعموني دائماً، ولم أستطع أن أخيب ثقتهم».

 

