الرياضة

وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اتحاد الريشة الطائرة

أحمد بالهول الفلاسي
30 أغسطس 2025 19:12

دبي (وام)

أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة نورة حسن محمد إسماعيل الجسمي.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من سالم خميس المزروعي، وناصر خميس المري، وحسين محمد الأميري، وهيثم عبد الرحمن الخاجة، وأسماء سعيد خذيل، وعلياء محمد الصافي، ومحمد حمد لوتاه، وعارف نظام بهالدار.
وأكدت وزارة الرياضة أن هذا التشكيل الجديد يأتي في إطار مسار التحديث المؤسسي الذي تتبناه حالياً، حيث تم اعتماد إشراك القطاع الخاص كخطوة نوعية تهدف إلى تنويع الخبرات وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير الرياضة الإماراتية.
وفي هذا السياق تم تعيين السيد محمد حمد علي لوتاه من شركة حمد لوتاه، وعارف نظام بهالدار من شركة دانوب أعضاءً في مجلس الإدارة، في تجربة فريدة من نوعها لدعم الحوكمة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.
وتوجهت نورة الجسمي بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على ثقته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمضاعفة الجهود من أجل تطوير رياضة الريشة الطائرة وتعزيز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أعربت عن تقديرها لغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة على دعمهما المتواصل وتعاونهما المثمر في خدمة الرياضة الإماراتية، مشيدة بجهود أعضاء مجلس الإدارة السابق الذين أسهموا في نشر اللعبة وتشكيل منتخب وطني قوي وتنظيم واستضافة بطولات محلية ودولية جعلت من الإمارات محط أنظار العالم في لعبة الريشة الطائرة.
وأضافت أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع إلى العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ ريادة الإمارات في المجال الرياضي، من خلال تبني أفضل الممارسات في الخطط والبرامج المستقبلية، وتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الإمارات
أحمد بالهول الفلاسي
الريشة الطائرة
نورة الجسمي
