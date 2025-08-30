«الأبيض» يرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين في معسكر دبي

معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، ضمن معسكره المغلق، والذي يشهد مشاركة قوية من جميع اللاعبين، على أن تكتمل القائمة غداً بوصول محمد عوض الله المحترف في الدوري البولندي معاراً من العين.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا لرفع الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، خلال المعسكر التحضيري الحالي، الذي يشهد أداء تجربتين دوليتين أمام سوريا والبحرين 4 و8 سبتمبر المقبل.

يهدف كوزمين إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، ومدى التزامهم بتنفيذ المطلوب منهم خلال المباراتين، حيث ينوي المدرب الدفع بأكبر عدد من اللاعبين في التجربتين لتقييم جميع العناصر، قبل استدعاء الأجهز والأقدر على تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة أمام عُمان وقطر في تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم، والتي تقام في الدوحة خلال أكتوبر المقبل.





وطلب كوزمين من جميع لاعبي المنتخب ضرورة التمسك بالفرصة التي يحصل عليها كل لاعب في وديتي البحرين وسوريا، لأنهما الاختبار والاحتكاك الأخير قبل تجمع أكتوبر، وبالتالي على كل لاعب أن يستغل الفرصة بإعادة تقديم نفسه وما يمكن أن يقدمه للمنتخب، في ظل ارتفاع معنويات الجميع، رغبةً في اللحاق بمباريات التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وتحقيق حلم بلوغ البطولة العالمية الأهم.

ومن جانبه، أشاد مطر الصهباني، مُشرف منتخبنا الوطني، بالروح القتالية التي يتحلى بها اللاعبون خلال الحصص التدريبية، في ظل حالة الجدية والانضباط المفروضة في المعسكر الذي دخله المنتخب منذ 25 أغسطس الجاري، ويستمر إلى 9 سبتمبر المقبل.

ولفت الصهباني إلى أن جميع اللاعبين يؤدون حصتين تدريبيتين صباحية في صالة الجيم، ومسائية في الملعب، بالإضافة إلى التركيز على بعض الجوانب الفنية، لحرص الجهاز الفني على الالتقاء باللاعبين في جلسات مستمرة، لزيادة حالة التفاهم والتجانس الفني، بجانب شرح أسلوب وطريقة اللعب المطلوبة.

وعن مسيرة المنتخب مع الجهاز الفني بقيادة كوزمين، خلال المعسكر الثاني التحضيري، بعد معسكر النمسا الذي دخله المنتخب بين أواخر يوليو الماضي وحتى 5 أغسطس الجاري، قال: «كان معسكر النمسا متميزاً في كل الجوانب بالفعل، واستفاد الجهاز الفني وأيضاً اللاعبون، وكانت الانطباعات جيدة للغاية من الجميع، حيث شاركوا أمام فريقين من الفرق المتاحة خلال معسكر النمسا، وبغض النظر عن النتيجة، ولكن الجهاز الفني منح الفرصة لكل اللاعبين، وأشرك أكبر عدد منهم، للوقوف على مستويات الجميع، ومشاهدة تنفيذ ما يريده الجهاز الفني داخل الملعب».

وأضاف: «حالياً بدأ معسكر التحضيرات في دبي، ونرى أن المنتخب يسير على نفس وتيرة معسكر النمسا، من حيث الانضباط والالتزام والجدية من الجميع، وحالة التركيز الكبيرة التي يظهرها جميع اللاعبين».





وفيما يتعلق بطموحات التأهل إلى كأس العالم، خاصة أن المهمة المطلوبة هي الفوز ببطاقة مؤهلة خلال مباريات المرحلة الرابعة في أكتوبر بالدوحة، قال: «الكلام دائماً سهل، لكن التأهل إلى كأس العالم يحتاج إلى عمل وتحضير شامل، ورغبة حقيقية في نفوس اللاعبين، وتحقيق تطلعات التأهل لا يكون بالكلام ولا بالوعود، وإنما بالعمل داخل الملعب».

وأضاف: «نظام مجموعات المرحلة الثالثة كان أسهل بالنسبة لنا، والفرصة كانت كبيرة في يد المنتخب، لولا غياب التوفيق الذي أضاع فرصة حسم بطاقة مؤهلة في الدور الماضي، لكن الآن نحن أمام مرحلة جديدة، تتطلب مضاعفة الجهد والتضحيات، لأن الملعب هو الفيصل، والجميع خلف المنتخب، ونتمنى أن يتحقق الحلم».

وفيما يتعلق بدور الجهاز الإداري للعمل على جوانب الإعداد النفسي لمنتخبنا، ورفع حماس اللاعبين، خصوصاً أن المحطات السابقة شهدت غياب الأداء المنتظر من بعض اللاعبين، وتأثر الأداء العام للمنتخب بعض الشيء، قال: «أي لاعب في قائمة المنتخب الحالية يملك روحاً عالية للغاية، وما شاهدناه منهم جميعاً في معسكر النمسا أو التجمع الحالي، يثبت أن لديهم جميعاً حُلماً يتمنون تحقيقه وهو التأهل إلى كأس العالم».

وأضاف: «المجموعة الحالية من اللاعبين لديهم حلم كبير يسعون إليه، ونحن نثق في قدراتهم ونقوم بعمل أيضاً كبير معهم، ولكن الكل متفق على أن الحماس وحلم التأهل لا يجب أن يقف عند حدود الأمنيات، خصوصاً أننا على بُعد محطة واحدة للتأهل إلى كأس العالم، وبالتالي نحن ننتظر منهم الأداء الأفضل داخل الملعب لتحقيق تطلعات جماهير الإمارات».