اتحاد السلة يطبق تجربة «الدوري المرتبط» للمرة الأولى

علي معالي (دبي)



يطبق اتحاد السلة تجربة «الدوري المرتبط» للمرة الأولى، في نظام المسابقات بالمراحل السنية، وهو ما تمت مناقشته مع 45 مدرباً ومشرفاً، في اجتماع فني حضره علي حسن الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، والدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، و«المخضرم» عبدالحميد إبراهيم، مدرب الشارقة، إضافة إلى جميع مدربي المراحل السنية بالدولة.

وخلال الاجتماع تم التوافق على تجربة «الدوري المرتبط ما بين البراعم والأشبال»، لوجود العدد المناسب من الفرق المشاركة في المسابقتين ويصل إلى 16 فريقاً، وهو رقم جيد، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور منير بن الحبيب، أن التجربة جديدة لجميع عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين وحكام وإداريين والاتحاد، وقال:«نريد أن يتم تقييم التجربة، ومدى الاستفادة منها، خاصة أن هذا الدوري يقام باللاعبين المواطنين من دون مشاركة من المقيمين ومواليد الدولة في البراعم والأشبال، وأن المواعيد المقترحة للمباريات والتي تمت مناقشتها باستفاضة، نظراً للظروف الدراسية للاعبين المشاركين، وتم تخصيص يوم الجمعة لمباريات الناشئين، والسبت والأحد لفرق البراعم والأشبال معاً طوال الموسم، لنحدد في نهاية الموسم بطل الدوري المرتبط، وهو ما يتم تطبيقه للمرة الأولى بملاعبنا في الدوري، أما فيما يخص الكؤوس فتكون كل فئة بمفردها».

وقال علي الأميري: «بعد المناقشات المستفيضة في العديد من أمور مسابقات المراحل السنية، نسعى لتقديم موسم مختلف مع التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبداللطيف الفردان، وهناك جهد كبير ينتظر الجميع لبحث تطوير العمل خلال السنوات المقبلة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة بشكل عام».

وأضاف: «تم عقد اجتماع أيضاً بعد الانتهاء من الاجتماع الفني مع المدربين، بحضور الدكتور منير بن الحبيب، والشركة الخاصة بتطوير الأنظمة الإلكترونية بالاتحاد، لتطوير المنظومة الخاصة بهذا الجانب، من حيث قاعدة البيانات على مستوى الدولة، مع إعادة تحديث وتوزيع الحكام على المباريات وجدول المباريات بطريقة إلكترونية».

وقال: «الاجتماع مع مدربي ومشرفي المراحل السنية كان مثمراً للغاية من الجوانب كافة، وشهد ورشة عمل متميزة تناقشنا خلالها في الأمور التي تسهم في الارتقاء باللعبة بالمراحل السنية التي يتم الاهتمام بها لأنها النواة المهمة في تطوير ومستقبل اللعبة».