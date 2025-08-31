الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدخول مجاني لمباراة «الأبيض» مع سوريا

الدخول مجاني لمباراة «الأبيض» مع سوريا
31 أغسطس 2025 19:33

 

معتز الشامي (أبوظبي)

قرر اتحاد الكرة فتح أبواب استاد زعبيل بنادي الوصل، خلال المباراة الدولية الودية لمنتخبنا الوطني أمام شقيقه السوري يوم الخميس المقبل، مجاناً لجميع الجماهير، لاسيما جماهير منتخبنا الوطني، في إطار مبادرة جديدة، الهدف منها توفير الدعم والمساندة والمؤازرة للفريق واللاعبين، خلال تلك المرحلة، التي تسبق خوض غمار تصفيات المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي تستضيفها الدوحة أكتوبر المقبل.
ويحتاج منتخبنا الوطني للمؤازرة الجماهيرية وتكاتف الجميع حول اللاعبين، بما يدفع لتقديم الأفضل، سواء في وديتي سوريا الخميس المقبل ثم مباراة البحرين يوم 8 سبتمبر.
ويعد المعسكر الحالي هو الثاني لتجهيز المنتخب لخوض غمار التصفيات، بعد معسكر النمسا قبل انطلاق الموسم وشهد خوض تجربتين وديتين أمام فريق ليتشي الإيطالي وأحد الفرق البولندية.
فيما يسعى الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين لاستغلال تجربتي سوريا والبحرين، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة، والبالغ عددهم 28 لاعباً، حيث ينتظم محمد عوض الله في المعسكر بداية من اليوم وحتى نهاية التجمع 9 الجاري.
ويرغب كوزمين في الوقوف على مدى القدرات الفنية التي يمتلكها جميع العناصر في التجارب الودية في ظل استدعاء بعض الأسماء لأول مرة مع الجهاز الفني.

 

الإمارات
المنتخب الوطني
دبي
نادي الوصل
سوريا
تصفيات كأس العالم
كوزمين
