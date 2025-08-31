بياستري يوسع فارق الصدارة في «الفورمولا-1»!



هولندا (أ ف ب)



عاد الأسترالي أوسكار بياستري بقوة بعد العطلة الصيفية التي امتدت لثلاثة أسابيع، واستفاد من انسحاب زميله في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس للابتعاد، مجدداً في الصدارة، وذلك بعد فوزه بجائزة هولندا الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، على حلبة زاندفورت.

وشاهد بياستري الفارق الذي يفصله عن زميله في صدارة الترتيب العام يتقلص إلى 9 نقاط، بعد فوز نوريس بثلاثة من السباقات الأربعة التي أقيمت قبل العطلة الصيفية، لكنه عاد ووسعه بعدما أنهى السباق الهولندي في الصدارة التي تمسك بها من البداية حتى النهاية، متقدماً على بطل الأعوام الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وسائق آر بي الفرنسي إسحاق حجار الذي حقق أفضل نتيجة خلال موسمه الأول في الفئة الأولى.

وبانتصاره السابع للموسم والتاسع في مسيرته بعد سباق دخلت فيه سيارة الأمان ثلاث مرات نتيجة حادثين تسببا بخروج سائقي فيراري البريطاني لويس هاميلتون وابن موناكو شارل لوكلير وتوقف سيارة نوريس على المسار بعد عطل في المحرك، وسع بياستري الفارق الذي يفصله عن زميله البريطاني إلى 34 نقطة.

وأنهى بياستري السابق متقدما بفارق 1:271 ثانية على فيرستابن الذي استفاد من انسحاب نوريس قبل سبع لفات من النهاية كي ينال المركز الثاني، فيما جاء حجار ثالثاً بفارق 1:962 ثانية عن بطل الأعوام الأربعة الماضية.

وبفوزه الثاني عشر للموسم من أصل 15 سباقاً، ابتعد فريق ماكلارين أكثر فأكثر في صدارة الصانعين، بعدما رفع رصيده إلى 584 نقطة، مقابل 260 لفيراري أقرب ملاحقيه و248 لمرسيدس.

وحقق بياستري انطلاقة مثالية خلافاً لزميله نوريس الذي تنازل عن المركز الثاني لمصلحة فيرستابن الذي كاد أن يفقد السيطرة على سيارته، لكنه تمكن من إبقائها على المسار والمحافظة على مركزه.

وسرعان ما ابتعد بياستري في الصدارة، حيث وصل الفارق بينه وفيرستابن إلى قرابة 4 ثوان مع الوصول إلى اللفة الرابعة من أصل 72، لكن ارتفاع احتمالية هطول الأمطار هدد بتغيير كل الأمور.

وقام نوريس بمناورة رائعة واستعاد المركز الثاني من فيرستابن في اللفة التاسعة، ومن خلفهما حجار الذي حافظ على مركزه الرابع عند الانطلاق، لكنه دخل في معركة مع لوكلير الذي تقدم راسل بعد الانطلاق وضيق الخناق على الفرنسي.

لكن المراكز بقيت على حالها مع تقدم بياستري على نوريس بفارق قرابة 3 ثوان ونصف الثانية مع الوصول إلى اللفة 22.

وكان لوكلير أول سائقي الطليعة الذين يستبدلون الإطارات وذلك في اللفة 23، تزامناً مع خروج زميله هاميلتون من السباق بعد انزلاق سيارته واصطدامها بحائط الأمان.

وتسبب هذا الحادث بتفعيل سيارة الأمان، ما فتح الباب أمام بياستري ونوريس والسائقين الآخرين لإجراء وقفة صيانة «مجانية»، وخسر الأسترالي بطبيعة الحال الفارق الذي كان يفصله عن زميله البريطاني.

وخرجت سيارة الأمان من الحلبة في اللفة 27 وسط زخات المطر وتمسك بياستري بالصدارة أمام نوريس ومن خلفهما فيرستابن وحداد وراسل ولوكلير توالياً.

لكن سرعان ما تم تفعيل سيارة الأمان الافتراضية نتيجة وجود قطع من سيارة الإسباني كارلوس ساينس (وليامس) على المسار بعد حادث مع النيوزيلندي ليام لاوسون (آر بي).

وبعد عودة التسابق، دخل لوكلير في معركة مع راسل، وتمكن من تخطي البريطاني بعد التحام بين السيارتين كاد أن يودي بهما خارج السباق.

ومع الوصول إلى اللفة 45، كان بياستري متقدماً على نوريس بأكثر من ثانية بقليل، ليبدأ ضغطه من أجل محاولة الاقتراب منه أكثر وتفعيل الـ «دي آر أس»، لكن الأسترالي تدارك الوضع ووسع الفارق لأكثر من ثانية ونصف ثانية.

ومرة أخرى، كان لوكلير أول سائقي الطليعة الذين يجرون وقفة الصيانة الثانية في اللفة 53، لكنه سرعان ما بات خارج السباق مباشرة بعد خروجه مع خط الحظائر نتيجة حادث مع سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، ما أدى إلى تفعيل سيارة الأمان وسمح للسائقين الآخرين بإجراء وقفة صيانة «مجانية» مجدداً.

وغرم أنتونيلي بعشر ثوان نتيجة تسببه بالحادث الذي لم يمنعه من مواصلة السباق بعد إصلاح سيارته واستبدال إطاراته، لكنه أنهاه في المركز السادس عشر.

وخرجت سيارة الأمان من الحلبة في اللفة 58، ليدخل فيرستابن في صراع مع نوريس من أجل انتزاع المركز الثاني، ما سمح لبياستري بالابتعاد بفارق أكثر من ثانية بعد لفة فقط، في حين تمكن زميله البريطاني من صد هجوم بطل العالم والتمسك بالمركز الثاني، قبل أن يضطر للانسحاب في اللفة 65 بسبب عطل في المحرك.

ودخلت سيارة الأمان مجدداً إفساحاً في المجال لرفع سيارة نوريس عن الحلبة ثم خرجت في اللفة 69، ليجد بياستري نفسه في معركة مع فيرستابن، لكن سرعان ما ابتعد عن بطل العالم حتى تجاوز خط النهاية أمام سائق ريد بول وحجار وراسل توالياً.