برشلونة يفلت من «كمين فايكانو» بالنقطة

مدريد (رويترز)

تعثر برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو في مواجهة محتدمة أمس، أثار فيها عطل في تقنية حكم الفيديو المساعد جدلاً.

وسجل البديل فران بيريز هدف التعادل لرايو في الدقيقة 67، عندما انقض على الكرة دون رقابة عند القائم البعيد من ركلة ركنية بعد أن افتتح لامين يامال لاعب برشلونة التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وأدى خلل في تقنية حكم الفيديو المساعد إلى إثارة الجدل في المباراة، إذ تعذرت مراجعة تدخل بيب تشافاريا على يامال، والذي قاد لاحتساب ركلة جزاء، لأن التقنية لم تكن تعمل في ذلك الوقت.

ولمس تشافاريا فخذ لامين، لكن كان من الممكن إلغاء ركلة الجزاء بعد المراجعة.

وأُبلغ الفريقان بالعطل عند انطلاق المباراة، لكن احتجاجات رايو العنيفة على قرار الحكم ماتيو بوسكيتس أدت إلى أجواء عاصفة في ملعب فاييكاس.

وتألق جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة بعدة تصديات رائعة، ليحرم رايو من حصد كامل النقاط بعد أيام من نجاح فريق العاصمة الإسبانية في حجز مقعده بدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي في مشاركته القارية الأولى منذ 24 عاماً.

وتصدى جارسيا ببراعة لتسديدة أندريه راتيو في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني تصدى بشكل مذهل لتسديدة من إيسي بالازون وتسديدة من خورخي دي فروتوس نحو المرمى.

وكان بإمكان سيرجيو كاميلو أن يحسم الفوز لصالح رايو في الدقيقة الأخيرة، عندما كان المرمى مفتوحاً أمامه، ولكن تسديدته جاءت ضعيفة ليتمكن جارسيا من الإمساك بالكرة بسولة.

وعلى الجانب الآخر، أهدر دانييل أولمو فرصة سهلة بعد ركلة الجزاء التي سجلها لامال، إذ سدد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة، مما أثار غضب المدرب هانز فليك.

وفاز برشلونة بمباراتيه الافتتاحيتين في الدوري هذا الموسم، لكن أصبح ريال مدريد وأتليتيك بيلباو الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات. أما رايو، فقد حصد أربع نقاط من أول ثلاث مباريات.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بينما يشغل رايو فايكانو المركز العاشر قبل التوقف الدولي.