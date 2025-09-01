المحطة الـ11 من كأس رئيس الدولة للخيول تنطلق غداً في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار وارجيم في بلجيكا غداً «الثلاثاء»، المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تجمع نخبة الخيول والمرابط في واحدة من أبرز سباقات أوروبا للكأس الغالية في إطار أجندة النسخة ال32.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في كافة جولاتها بالمضامير الأوروبية، في ظل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للخطط الرامية لتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويشهد لقاء المحطة البلجيكية حضور مميز لمجموعة رائعة من نخبة أبطال الموسم، حيث يقام السباق لمسافة 2170 أمتار ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 200 ألف يورو، وهي أكبر جائزة في تاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة بلجيكا.

وتضم القائمة 12 مشاركاً، حيث يتقدم المشاركين، كل من :الزير لمحمد فهد العطية، ونورما الموري للشقب ريسينج، كما يتواجد في لقاء الأقوياء ممثل الإمارات "جو ستار" للمالك ناصر هلال العلوي، بجانب بطل محطة السويد السنة الماضية الجواد "فريدي بي" وبطل محطة ألمانيا العام الماضي "الباسو تي" للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف، إلى جانب بطلة محطة السويد العام الحالي "فريدة بي" للمالك والمدرب بيتر ديكرز، كما يتواجد في قائمة المشاركين كلاً من "سكل دي ليجل" بطل محطة إيطاليا للكأس الغالية العام الماضي، و"دريم سيك"، و"الزرقا دي إيه"، و"تيكس دي إيه"، و"رازا بي"، و"نابوكو الموري".