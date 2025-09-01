سانشو يغادر مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا

لندن (د ب أ)



يقترب جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، من الانتقال إلى فريق أستون فيلا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ولم يرقَ سانشو «25 عاماً» إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله إلى أولد ترافورد قادماً من بوروسيا دورتموند في 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار).

وشارك سانشو في 83 مباراة وسجل 12 هدفاً مع مانشستر يونايتد، الذي كان يسعى إلى بيعه طوال الصيف، تماماً كما حدث في نفس الفترة من العام الماضي.

وقضى اللاعب الإنجليزي الدولي النصف الثاني من موسم 2023 - 2024 معاراً لفريق بوروسيا دورتموند، وأعير الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الذي دفع 5 ملايين جنيه إسترليني للخروج من صفقة كانت ستكلفه 25 مليون جنيه للتعاقد معه.

وكان روما من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب، ولكن يبدو أن سانشو سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تسير المفاوضات بشكل جيد مع أستون فيلا لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتأتي هذه الخطوة لضم سانشو - الذي يمتد عقده حتى الصيف المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي، بينما يسعى مانشستر يونايتد أيضاً إلى ضم حارس أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز. وكان مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع سيني لامنس، حارس أنتويرب، ولكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع ناديه البلجيكي.

وغاب الحارس البالغ من العمر 23 عاماً عن آخر مباراتين لفريقه، ويتوقع أن يكون مانشستر يونايتد مشغولاً في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، حيث أصبح ريال بيتيس الإسباني قريباً.

من التعاقد مرة أخرى مع أنتوني. ووافق بيتيس على صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليون يورو (29 مليون دولار) مع بند يمنح النادي البائع 50 في المئة من قيمة إعادة البيع الأسبوع الماضي، ويبدو أن الجمود حول الصفقة قد تم تجاوزه الآن.

ويمكن أن يكمل راسموس هويلوند انتقاله لفريق نابولي على سبيل الإعارة مع دفع رسوم إعارة كبيرة، لتصبح الصفقة دائمة في حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا. وارتبط اسم تيريل مالاسيا بالانتقال لفريق إلتشي الإسباني، فيما رفض المدير الفني روبن أموريم الأسبوع الماضي طلب كوبي مينو للرحيل على سبيل الإعارة.