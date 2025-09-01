من هو لامينز حارس مانشستر يونايتد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق لضم الحارس البلجيكي سين لامينز من رويال أنتويرب، مقابل 21 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت، وأنهى اليونايتد اهتمامه بالتعاقد مع حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز، ويتوجه لامينز «23 عاماً» إلى مانشستر لتوقيع عقد مدته 5 سنوات مع نادي «أولد ترافورد».

وأعلن «يونايتد» في وقت سابق من هذا الصيف أنه ليس لديه نية للتعاقد مع حارس، لكن هذا الوضع تغير في الأسابيع الأخيرة، ويرغب النادي في معالجة مشاكل حراسة المرمى بعد ارتكاب التركي ألتاي بايندير أخطاء في البريميرليج، وخطأ الحارس الأول في الموسم الماضي أندريه أونانا في تسجيل هدف، في خروج الفريق من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام جريمسبي، من دوري الدرجة الرابعة.

وقال مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، بعد فوز فريقه 3-2 على بيرنلي، في الدوري الإنجليزي: «أعتقد أنه من الصعب أن أكون حارس مرمى مانشستر يونايتد في هذه اللحظة»، وتقول مصادر في «يونايتد» إنهم ينظرون إلى لامينز باعتباره حارساً شاباً مثيراً للاهتمام يتمتع بمستقبل مشرق، بحسب «بي بي سي سبورت».

من هو لامينز؟ انضم الحارس إلى أنتويرب في صفقة انتقال مجانية من كلوب بروج في عام 2023، وشارك في 64 مباراة مع أنتويرب، وفاز بكأس السوبر البلجيكي في عام 2023، ولم يشارك الدولي البلجيكي للشباب حتى الآن مع المنتخب الأول للبلاد، لكنه تلقى استدعائه الأول في مارس 2025، وينظر إليه على أنه البديل طويل الأمد لتيبو كورتوا، وفي الموسم الماضي، شارك لامينز في 30 مباراة بالدوري البلجيكي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

ويُنظر إلى لامينز على نطاق واسع في بلجيكا على أنه خليفة تيبو كورتوا في المنتخب الوطني، تبرز أرقامه الأساسية إمكاناته الهائلة ومهاراته الرائعة، ولكن من الطبيعي أن تكون هناك مجالات للتحسين.

ويتمتع لامينز بعقلية قوية للغاية ويحافظ على هدوئه في جميع الظروف، كما أثبت الموسم الماضي امتلاكه لمهارات حارس حقيقي، حيث لم يحقق أي حارس تصديات أكثر منه في الدوري البلجيكي، إضافة إلى ذلك، يجيد اللعب بقدميه اليمنى واليسرى.

ولكي يكون حارساً من الطراز الرفيع، عليه فقط تحسين دقته، يرتكب أحياناً أخطاء بسيطة، مثل تسديدة خاطئة، ولكن بعضها أدى إلى استقبال أهداف بسبب تمريرة خاطئة أو سوء تقدير للموقف، ومع ذلك، نظراً لأنه أنهى موسمه الأول حارساً أساسياً، فمن المؤكد أن لديه مجالاً للتحسين.