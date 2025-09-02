الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيول الإمارات تخوض تحدي سانت لوران الفرنسي غداً

خيول الإمارات تخوض تحدي سانت لوران الفرنسي غداً
2 سبتمبر 2025 12:21

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون إنجا روجينيني بتعيينها رئيساً لوزراء ليتوانيا
«الزير» يقتنص لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

تخوض خيول الإمارات جولة جديدة من التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما تنافس يوم غدٍ «الأربعاء» في مضمار تولوز الفرنسي على لقب سباق «بري سانت لوران» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 16 خيلاً.
ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المهر «محروس»، بإشراف المدرب دي جوليمين، وقيادة الفارس ألكساندر جافلان، وشارك ابن «مهاب»، في أربعة سباقات حل خلالها في المراكز الثاني والسابع والثالث، وفي رابع مشاركة حقق الفوز في سباق بري أكا بمضمار لاتست دو بوش لمسافة 1400 متر.
ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل أيضاً المهر «عميد»، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس الفرنسي فابريس فيرون، وشارك ابن «أريم» في سباقين حل خلالهما في المركزين التاسع على التوالي.
وينافس من خيول الإمارات المهر «الياه» للأصايل فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة الفارس دامين مورين، وخاض ابن «غزوان» سباقين حل خلالهما في المركزين السابع والثامن.
ومن أقوى المنافسين على اللقب المهرة «مجيبة» لماريون موتول، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، الفائزة بسباق بري دو سباهيس السابع، لمسافة 1800 متر، بمضمار لانجون نيبورن الفرنسي.

خيول الإمارات
منصور بن زايد
مضمار تولوز
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©