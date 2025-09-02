خيول الإمارات تخوض تحدي سانت لوران الفرنسي غداً

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول الإمارات جولة جديدة من التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما تنافس يوم غدٍ «الأربعاء» في مضمار تولوز الفرنسي على لقب سباق «بري سانت لوران» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 16 خيلاً.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المهر «محروس»، بإشراف المدرب دي جوليمين، وقيادة الفارس ألكساندر جافلان، وشارك ابن «مهاب»، في أربعة سباقات حل خلالها في المراكز الثاني والسابع والثالث، وفي رابع مشاركة حقق الفوز في سباق بري أكا بمضمار لاتست دو بوش لمسافة 1400 متر.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل أيضاً المهر «عميد»، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس الفرنسي فابريس فيرون، وشارك ابن «أريم» في سباقين حل خلالهما في المركزين التاسع على التوالي.

وينافس من خيول الإمارات المهر «الياه» للأصايل فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة الفارس دامين مورين، وخاض ابن «غزوان» سباقين حل خلالهما في المركزين السابع والثامن.

ومن أقوى المنافسين على اللقب المهرة «مجيبة» لماريون موتول، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، الفائزة بسباق بري دو سباهيس السابع، لمسافة 1800 متر، بمضمار لانجون نيبورن الفرنسي.