ليفربول يتصدر الإنفاق العالمي.. هيمنة إنجليزية على «ميركاتو صيف 2025»

ليفربول يتصدر الإنفاق العالمي.. هيمنة إنجليزية على «ميركاتو صيف 2025»
2 سبتمبر 2025 19:21

معتز الشامي (أبوظبي)
أغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه بعد صفقات مدوية، كان أبرزها انتقال السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو، في صفقة قياسية جديدة للبريميرليج، وبحسب بيانات «ترانسفر ماركت»، تجاوز الإنفاق العالمي 9 مليارات يورو هذا الصيف، محطماً الرقم القياسي السابق (8.86 مليار يورو) في موسم 2023-2024.
ومن بين أكثر عشرة أندية إنفاقاً، جاء تسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعكس الفجوة المالية الهائلة بين البريميرليج وبقية الدوريات الأوروبية، وهيمنة الأندية الإنجليزية، بمجموع إنفاق تخطى 3 مليارات يورو، ما يعادل ثلث إجمالي الإنفاق العالمي.
وقد تصدر ليفربول القائمة بإنفاق قدره 482 مليون يورو على صفقاته الجديدة، والتي تضمنت ثلاثاً من أغلى صفقات الصيف، وهم إيزاك، والألماني فلوريان فيرتس، والفرنسي هوجو إيكيتيكي، ورغم أن النادي حقق 220 مليون يورو من المبيعات، فإنه احتل المركز الثاني في صافي الإنفاق بـ 262 مليون يورو، خلف أرسنال الذي تصدر صافي الإنفاق بـ 282 مليون يورو.
بينما جاء تشيلسي ثانياً في حجم الإنفاق (328 مليون يورو)، لكنه كان الأكثر ربحاً من المبيعات (332.25 مليون يورو)، ليخرج بصافي إيجابي بلغ 4 ملايين يورو، في واحدة من المرات النادرة التي لا يسجل فيها النادي اللندني عجزاً مالياً كبيراً في الميركاتو.
وحل أرسنال ثالثاً في الإنفاق الإجمالي، بينما جاء نيوكاسل رابعاً، رغم بيعه أبرز نجومه إيزاك، فيما احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بإنفاق ضخم يؤكد محاولاته لاستعادة التوازن تحت قيادة روبن أموريم، والمثير أن الوافد الجديد إلى البريميرليج، سندرلاند، دخل قائمة العشرة الأوائل، بعد استثمارات كبيرة لتأمين بقائه بين الكبار.
وحققت أندية أخرى خارج إنجلترا مفاجئات غير متوقعة، حيث كان باير ليفركوزن الألماني النادي الوحيد غير الإنجليزي في قائمة العشرة الأوائل، بينما تراجع برشلونة بشكل لافت إلى المركز 80 عالمياً في حجم الإنفاق، ما يعكس أزمة مالية متواصلة تعيق تحركاته في سوق الانتقالات.
وتؤكد أرقام صيف 2025 أن الدوري الإنجليزي لا يزال القوة المالية الأكبر في كرة القدم العالمية، حيث تستثمر أنديته ببذخ يفوق قدرات باقي الدوريات مجتمعة. ليفربول عزز صفوفه بشكل استثنائي ليبعث برسالة واضحة لمنافسيه محلياً وأوروبياً من أن هدفه هذا الموسم هو الفوز بكل البطولات.

