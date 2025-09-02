«المخالصة» تعرقل انتقال لابورت إلى بلباو

مدريد (د ب أ)

فشلت صفقة انتقال المدافع الإسباني الدولي إيميريك لابورت إلى صفوف أتلتيك بلباو، بعد تأخر نادي النصر السعودي في إرسال المخالصة الخاصة باللاعب.

وبعد صفقة معقدة للغاية استمرت حتى الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت مساء أمس الاثنين، فشل النصر في تقديم الأوراق الخاصة بالمدافع الإسباني في الوقت المحدد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يعمل أتلتيك بلباو منذ أمس الاثنين على حل المشكلة، لكن يبدو أن لابورت يمر بوضع مشابه لما مر به الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عام 2015.

وأشارت «ماركا» إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفحص المستندات الخاصة بلابورت في الوقت الراهن، وإذا لم يتم تسوية الأمر، سيضطر بلباو للانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل لحسم الصفقة.

وتوصل بلباو لاتفاق مع لابورت على الانضمام للفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات، حيث يرغب المدافع الدولي في العودة إلى ملعب سان ماميس معقل بلباو بعد ثماني سنوات، حيث لعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي كما قضى موسمين في المملكة العربية السعودية، حيث كان مرتبطاً بعقد مع النصر، بعد أن دفع النادي السعودي 27 مليون و500 ألف يورو لمانشستر سيتي للحصول على خدمات اللاعب.