ريال مدريد في الصدارة.. أغلى فرق العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

تقدم القيم السوقية مؤشراً على قيمة اللاعب في السوق، ويتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، وتحدث تقييمات اللاعبين عدة مرات سنوياً، ويمكن تحديد القيمة الإجمالية لفرق الأندية عبر جمع جميع القيم السوقية للاعبيها، ما يكشف عن ترتيب أغلى الفرق في كرة القدم العالمية.

وتتغير قيم الفرق بشكل طبيعي بعد تحديثات القيمة السوقية، ولكنها تعدل أيضاً خلال فترة الانتقالات مع وصول اللاعبين ومغادرتهم، ومع إغلاق فترة الانتقالات يوم الاثنين في معظم الدوريات الكبرى عالمياً، ما هي الأندية تمتلك أعلى قيمة لفرقها.

ويمتلك ريال مدريد أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.41 مليار يورو، ويضم الفريق 4 لاعبين تتجاوز قيمتهم 100 مليون يورو، وهم: كيليان مبابي، وجودي بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي.

وتجاوز أرسنال مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الحالية، ليصبح صاحب ثاني أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.33 مليار يورو، حيث ارتفعت قيمة تشكيلته بمقدار 224.5 مليون يورو (20.4%) هذا الصيف بعد انضمام لاعبين بارزين، مثل نوني مادويكي وفيكتور جيوكيريس.

وتراجع سيتي إلى المركز الثالث، على الرغم من زيادة قيمته السوقية الإجمالية بمقدار 49.5 مليون يورو. وكان ليفربول أكبر المستثمرين هذا الصيف، حيث استثمر 294 مليون يورو في التعاقدات الجديدة، وارتفع إلى المركز الرابع من حيث قيمة الفرق في العالم، بزيادة قدرها 253.7 مليون يورو.

أكمل برشلونة المراكز الخمسة الأولى، بينما تجاوزت قيمة تشيلسي وباريس سان جيرمان المليار يورو لكل منهما (1.08 مليار يورو)، وحلّ بايرن ميونيخ، النادي الأكثر قيمة في الدوري الألماني (905 ملايين يورو) في المركز الثامن.

ويأتي توتنهام (891 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (748 مليون يورو) في المركزين التاسع والعاشر على التوالي، ويتصدر إنتر ميلان (708 ملايين يورو) الدوري الإيطالي في المركز الحادي عشر. وقد تتغير بعض قيم هذه الفرق قليلا حتى إغلاق كل فترة انتقالات.

أغلى 10 فريق في العالم

1- ريال مدريد: 1.40 مليار يورو

2- أرسنال: 1.33 مليار يورو

3- مانشستر سيتي: 1.23 مليار يورو

4- ليفربول: 1.128 مليار يورو

5-برشلونة: 1.11 مليار يورو

6- تشيلسي: 1.08 مليار يورو

7-باريس سان جيرمان: 1.08 مليار يورو

8- بايرن ميونيخ: 905 ملايين يورو

9- توتنهام: 891 مليون يورو

10- مانشستر يونايتد: 748 مليون يور