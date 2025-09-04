الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرزوقي رئيساً لاتحاد الكاراتيه

الرزوقي رئيساً لاتحاد الكاراتيه
4 سبتمبر 2025 16:49

علي معالي (أبوظبي)

أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوطنية في عضويته، راشد عبد المجيد محمد آل علي، والمهندس مروان محمد حسين سنكل، ومحمد علي حربوك الشحي، والمهندس حميد شامس محمد الزرعوني، والدكتور عبدالله سيف البادي، وإبراهيم محمد النعيمي، وأحمد سالم أحمد، ومريم راشد الشامسي. 
وأعرب اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الرياضة على تجديد الثقة، وعبّر عن امتنانه لثقة القيادة الرياضية، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل بروح الفريق، لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة الكاراتيه الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

 

الإمارات
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
أحمد بالهول الفلاسي
ناصر الرزوقي
