بطل «مونديال 2018» عاطل عن العمل!



علي معالي (أبوظبي)



بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية، لم يجد صموئيل أومتيتي مدافع برشلونة السابق، والفائز بكأس العالم 2018، نادياً جديداً، وأمضى ما يقرب من 20 شهراً عاطلاً عن العمل، وبعيداً عن الملاعب، وذلك منذ آخر ظهور له مع ليل في 21 يناير 2024، في سن 31 عاماً، ويتعين على لاعب ليون وبرشلونة السابق اتخاذ خيار مهم، الاستمرار في ممارسة كرة القدم أو الاعتزال مبكراً.

عانى أومتيتي خلال مسيرته من إصابات متتالية، مما جعله غير قادر على اللعب بشكل منتظم، وفي الموسمين الماضيين، لعب أومتيتي 13 مباراة فقط، ودمرت إصابة في الركبة اليسرى بطل كأس العالم 2018، لكن أومتيتي أوضح ذات مرة أنه مصمم على عدم الاستسلام، بعد خضوعه لجراحتين في الركبة في فبراير 2024، ويصر قلب الدفاع الفرنسي على أنه لم يعد يشعر بالألم كما كان من قبل، وفي الصيف الماضي، تدرب أومتيتي بقوة في برشلونة مع مدرب شخصي لاستعادة اللياقة البدنية والثقة.

على الرغم من أن المستقبل لا يزال مفتوحاً، فإن اللاعب الدولي الفرنسي السابق يأمل في العودة بقوة للملاعب، وكان اللاعب فاز بالدوري الإسباني مرتين في برشلونة، وكانت ذروته بطولة كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.