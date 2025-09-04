الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الطائرة» تجدد الثقة بالدرمكي ومجلسه إلى 2028

«الطائرة» تجدد الثقة بالدرمكي ومجلسه إلى 2028
4 سبتمبر 2025 21:10

 
معتصم عبدالله (دبي)


اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، خلال اجتماعها غير العادي الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، التمديد لمجلس الإدارة الحالي، برئاسة عبدالله جمعة الدرمكي لدورة انتخابية جديدة تمتد إلى عام 2028، وذلك بأغلبية مطلقة، استناداً إلى النظام الأساسي للاتحاد الذي يجيز الدعوة لعقد جمعية استثنائية لبحث موضوعات محددة.
واكتمل نصاب الاجتماع بحضور ممثلي 16 نادياً من أصل 19 عضواً عاملاً، وهم بني ياس، العين، الوحدة، الظفرة، النصر، الوصل، عجمان، حتا، الرمس، خورفكان، الذيد، البطائح، مليحة، كلباء، الشارقة الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فيما تغيبت أندية الجزيرة، شباب الأهلي، والمُدام.
وصوّت 15 نادياً بالموافقة على قرار التمديد، في حضور ممثل عن وزارة الرياضة، وجاء انعقاد العمومية بناءً على طلب مجلس الإدارة، استناداً إلى المادة (35) من النظام الأساسي للاتحاد.

 

وأعرب عبدالله الدرمكي عن تقديره لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة، مؤكداً حرصه مع زملائه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التطوير، وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق في السنوات الماضية، جاء بفضل التعاون الوثيق بين مجلس الإدارة والأندية الأعضاء.
وبرر المجلس طلبه بالتمديد بضرورة استكمال استراتيجية العمل، ومتابعة مشروع تطوير المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الشاطئية، فضلاً عن المحافظة على الانسجام بين أعضاء المجلس، وتنفيذ اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأخرى، وتعزيز الحضور في المناصب القارية والدولية.

الإمارات
دبي
اتحاد الكرة الطائرة
عبدالله الدرمكي
