الرياضة

3 عقوبات لقائد مايوركا!

3 عقوبات لقائد مايوركا!
4 سبتمبر 2025 21:20

مدريد (رويترز)

أعلن نادي مايوركا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إيقاف لاعب الوسط داني رودريجيز، وحرمانه من راتبه، إضافة إلى تجريده من شارة القيادة، بسبب انتقاده علناً جلوسه على مقاعد البدلاء، خلال هزيمة فريقه يوم السبت الماضي أمام ريال مدريد، تحت أنظار عائلته.
وجاءت العقوبة على خلفية منشور لرودريجيز (37 عاماً) عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدى فيها استياءه لأن أطفاله لم يتمكنوا من مشاهدته وهو يشارك في ملعب سانتياجو برنابيو السبت الماضي.
وأصدر نادي مايوركا بياناً قال فيه إن رودريجيز «تم إيقافه وحرمانه من راتبه، مع تجريده من شارة القيادة على الفور».
ونشر رودريجيز، الذي انضم إلى مايوركا في 2018، وخاض أكثر من 250 مباراة في الدوري بقميص الفريق، صورة عبر إنستجرام لعائلته في الملعب، وأعرب من خلالها عن غضبه بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته.
وكتب رودريجيز «درس ونصيحة مهمة لهم: لا تتوقعوا شيئاً من أحد، خاصة في هذه الأيام التي نفتقد فيها إلى الجدارة والثقافة واحترام العمل الجاد، لا تفعلوا الأشياء على أمل الحصول على مقابل، بل افعلوها لأنفسكم ولشغفكم».
وبدا أن غضب لاعب خط الوسط موجه إلى قرار المدرب خاجوبا أراساتي بمنح المهاجم المنضم حديثاً للفريق خان بيرخيلي دقائق للمشاركة في الدقيقة 87 بدلاً من الدفع برودريجيز.
وفي رسالة نشرتها وسائل إعلام إسبانية، قال رودريجيز «ما لا أستطيع تقبله هو غياب الاحترام تجاه الالتزام والتفاني، من المؤلم أن أرى لاعباً وصل للتو، ومنحه الأفضلية على حساب زملاء قضوا سنوات في الدفاع عن هذا القميص بعرقهم وتفانيهم».
ولم يعلق رودريجيز منذ معاقبة النادي له.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
ريال مايوركا
