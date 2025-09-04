منتخب السعودية يقلب الطاولة أمام مقدونيا الشمالية



براغ (د ب أ)



قلب المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مقدونيا الشمالية، في مباراة ودية دولية بمعسكره المقام في مدينة براغ عاصمة التشيك.

وتقدم منتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة 40 عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي، قبل أن يدرك فراس البريكان التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول. وفي الدقيقة 78 سجل عبد الله الحمدان الهدف الثاني للمنتخب السعودي.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أخرى يوم الاثنين، حيث سيلعب مع منتخب التشيك.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المجموعة الثانية بالدور الرابع في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث يتواجد إلى جانب منتخبي إندونيسيا والعراق. وتقام مباريات الدور الرابع في الفترة ما بين الثامن و14 أكتوبر المقبل، بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية، ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني في المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد الفريق الآسيوي الذي سيتواجد في تصفيات الملحق العالمي لمونديال 2026 والتي تقام في مارس من العام المقبل.