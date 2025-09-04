الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«النوم» يخاصم هالاند بعد قرار نادي الطفولة!

«النوم» يخاصم هالاند بعد قرار نادي الطفولة!
4 سبتمبر 2025 22:02

 
لندن (د ب أ)


أكد المهاجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه «لا يستطيع النوم»، بعد أن استشاط غضباً من قرار ناديه السابق المفاجئ.

ووجه هالاند هجوماً عبر الإنترنت ضد نادي براين النرويجي، الذي قرر إنهاء عقود ثلاثة من نجوم الفريق الأول في منتصف الموسم الحالي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا صن) البريطانية.
ويحتل الفريق المتواضع المركز الثالث من القاع بجدول ترتيب الدوري النرويجي، محققاً خمسة انتصارات فقط من أصل 20 مباراة، علماً بأنه لم يحصد أي فوز في لقاءاته السبع الأخيرة بالمسابقة.
وفي حال احتلاله هذا المركز بنهاية الموسم، يتعين على براين خوض مباراة فاصلة للبقاء في دوري الدرجة الأولى النرويجي وتفادي الهبوط للدرجة الثانية.
ويبدو أن مهمة الفريق أصبحت أصعب، بعد استبعاده ثلاثة من نجومه نهائيا، حيث قرر رحيل كل من القائد أكسل كريجر، وينس هوسيبو، وروبرت أوندهايم.
وزعمت وسائل الإعلام النرويجية أن اللاعبين طالبوا بالتخلص من المدرب كيفن كنابن، لكن الإدارة لم تستجب لهم.
ولم يستطع هالاند مقاومة الحديث عن الوضع المتدهور في نادي طفولته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب هالاند على حسابه في تطبيق (سناب شات): «تكلم يا براين إف كيه، ما الذي يحدث بحق الجحيم؟».
ورداً على مشجع سأله عن سبب عدم نومه، أجاب هالاند: «نعم، يجب أن أنام، لكن الفوضى تعم نادي مدينتي، وهذا يزعجني، لذا لا أستطيع النوم الآن».
يذكر أن هالاند يتواجد حالياً مع منتخب النرويج، الذي يستضيف منتخبي فنلندا ومولدوفا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
النرويج
إيرلينج هالاند
