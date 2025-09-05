السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

باراتيتشي الصغير يخطف الأضواء في روما بـ«الهاتريك الودي»

باراتيتشي الصغير يخطف الأضواء في روما بـ«الهاتريك الودي»
5 سبتمبر 2025 13:49

معتز الشامي (أبوظبي)
في مشهد لافت خلال فترة التوقف الدولي، نجح المهاجم الشاب لورينزو باراتيتشي (16 عاماً) في تسجيل هاتريك قاد به فريق روما لاكتساح جاره «روما سيتي» بثمانية أهداف دون رد، في مباراة ودية أقيمت أمس الخميس على ملعب التدريبات، واكتفى الفريقين بـ80 دقيقة لعب.
المدرب جان بييرو جاسبيريني استغل غياب عدد كبير من نجومه المنضمين لمنتخباتهم الدولية، ليمنح دقائق لعب مهمة لنجوم مثل باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني، إلى جانب اختبار بعض العناصر الشابة. 
التشكيلة ضمت أسماء مثل هيرموسو وأنخيلينيو في الدفاع، فيما لعب سولي والشعراوي كأجنحة، بينما تواجد ديبالا وبالدانزي خلف المهاجم الصغير باراتيتشي، نجل المدير الرياضي السابق ليوفنتوس وتوتنهام فابيو باراتيتشي.
بينما احتاج باراتيشي إلى11 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل، مستغلاً خطأ من حارس المنافس، قبل أن يضاعف بالدانزي النتيجة بتسديدة من حدود المنطقة، ثم عاد النجم الصاعد ليضيف الهدف الثاني له برأسية من ركنية نفذها ديبالا (د32)، فيما وقع سولي على الهدف الرابع، بعد تمريرة بينية رائعة من بيليجريني.
في الشوط الثاني واصل روما سيطرته، فأحرز بالدانزي هدفه الثاني بعد دقيقتين من البداية، ثم أكمل باراتيتشي الهاتريك (د58) بتسديدة متقنة داخل المنطقة. بعد خروجه رفقة بيليغريني، تولى برايان كريستانتي مهمة التهديف، فسجل هدفين متتاليين (د66 ود76) ليكمل مهرجان الأهداف.

المباراة أكدت جودة بعض المواهب الشابة في الفريق، وعلى رأسهم باراتيتشي الذي خطف الأضواء بثلاثية في أول ظهور ودي مع الفريق الأول، ما يفتح الباب أمام حديث واسع حول مستقبله مع الجيالوروسي، بينما ضمت قائمة الغائبين عن اللقاء بسبب الارتباطات الدولية، أسماء بارزة مثل إيفان ندِيكا، مانشيني، تسيميكاس، مانو كوني وآرتيم دوفبيك.
وبهذا الانتصار الكبير، يواصل روما تحضيراته بقوة لعودة منافسات الدوري بعد فترة التوقف، وسط تفاؤل بقدرة جيل جديد من المواهب على صناعة الفارق.

