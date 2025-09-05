ارتفاع القيمة السوقية.. ليفربول يتصدر فرق البريميرليج في الميركاتو الصيفي

معتز الشامي (أبوظبي)

حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقمها القياسي في الإنفاق خلال فترة انتقالات واحدة هذا الصيف، حيث استثمرت مبلغاً هائلاً قدره 3.59 مليار يورو في التعاقدات الجديدة.

وحطمت 9 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل أرقامها القياسية في سوق الانتقالات الصيفية، كما حطم ليفربول الرقم القياسي في الانتقالات، عندما أتم أخيراً التعاقد مع ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، مقابل 145 مليون يورو.

أبرم فريق آرني سلوت أكبر 3 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انضم فلوريان فيرتز مقابل 125 مليون يورو، وهوجو إيكيتيكي مقابل 95 مليون يورو.

في حين أن بعض اللاعبين لا يزالون قادرين على مغادرة البريميرليج إلى تركيا أو السعودية قبل أيام الإغلاق، فمن هي الفرق التي حققت أعلى وأقل قدر من القيمة السوقية خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن من هي أندية «البريميرليج» التي ربحت وخسرت أعلى وأقل قيمة سوقية خلال فترة الانتقالات!

حيث حل فريق ليفربول في المركز الأول من حيث الزيادة في القيمة السوقية (+254 مليون يورو) بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بزيادة قدرها 225 مليون يورو، أما تشيلسي، والذي حقق أعلى دخل من الانتقالات بين أندية العالم هذا الصيف، فاحتل المركز الثالث، حيث زادت القيمة السوقية الإجمالية لفريقه بمقدار 169 مليون يورو.

وحل سندرلاند بالمركز السادس، لكنه شهد أكبر نسبة تغير في قيمته السوقية (68.4%)، حيث ارتفعت من 172.65 مليون يورو إلى 290.7 مليون يورو.

وجاء برايتون في المركز الأخير، حيث حقق أكبر نسبة خسارة في قيمته السوقية خلال فترة الانتقالات، حيث انخفضت بمقدار 94 مليون يورو، حيث باع بعض النجوم البارزين مثل جواو بيدرو.

كما خسر وولفرهامبتون ماتيوس كونيا وريان آيت نوري، ليحتل المركز الثاني من أسفل الترتيب (-82 مليون يورو)، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث من أسفل الترتيب (-45 مليون يورو).

.

القيمة السوقية لأندية «البريميرليج» الرابحة والخاسرة خلال الانتقالات الصيفية

1- ليفربول: +254 مليون يورو

2-أرسنال: +225 مليون يورو

3-تشيلسي: +169 مليون يورو

4- نوتنجهام فورست: +127 مليون يورو

5- توتنهام: +125 مليون يورو

6-سندرلاند: +118 مليون يورو

7- مانشستر يونايتد: +105 ملايين يورو

8- ليدز يونايتد: +85 مليون يورو

9- مانشستر سيتي: +50 مليون يورو

10- بيرنلي: +30 مليون يورو

11- إيفرتون: +19 مليون يورو

12- نيوكاسل: +8 ملايين يورو

13- فولهام: -14 مليون يورو

14- بورنموث: -21 مليون يورو

15- برينتفورد: -22 مليون يورو

16- كريستال بالاس: -25 مليون يورو

17- وستهام: -29 مليون يورو

18- أستون فيلا: -45 مليون يورو

19- وولفرهامبتون: -82 مليون يورو

20- برايتون: -94 مليون يورو