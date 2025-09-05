السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هاميلتون الأسرع في «التجربة الأولى» لـ «جائزة إيطاليا»

5 سبتمبر 2025 18:36

مونزا (د ب أ)

سجل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري،، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، المقرر إقامته الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، متفوقاً على زميله بالفريق تشارلز لوكلير.
ولم تتمكن سيارتا فيراري من عبور خط النهاية في سباق جائزة هولندا الكبرى الذي أقيم الأحد الماضي، ولكن الفريق يأمل في الفوز بهذا السباق، بعدما سجل هاميلتون الزمن الأسرع هذه المرة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و117ر20 ثانية.
وجاء لوكلير في المركز الثاني بفارق 169ر0 ثانية، بينما احتل كارلوس ساينز، سائق فريق وليامز، المركز الثالث، وجاء خلفه حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستبان، سائق فريق ريد بول. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هاميلتون في سباق جائزة إيطاليا الكبرى مع فريق فيراري، عقب انتقاله من فريق مرسيدس مطلع هذا الموسم، ولكن سيضطر للتعامل مع عقوبة التراجع لخمس مراكز على شبكة الانطلاق عندما يقام السباق.
ولم يشارك أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في التجربة الأولى، حيث شارك بدلاً منه أليكس دون، وأنهى التجربة في المركز السادس عشر. وجاء لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز السادس.
ويدخل بياستري سباق جائزة إيطاليا الكبرى وهو يتصدر ترتيب فئة السائقين متفوقا على نوريس بفارق 34 نقطة، بعد فوزه في سباق جائزة هولندا الكبرى، والذي اضطر خلاله نوريس للانسحاب في مراحله الأخيرة. وشهدت التجربة الحرة الأولى رفع الأعلام الحمراء مع تبقي 24 دقيقة على النهاية، وذلك بعد أن جلب إسحاق حجار، سائق ريسينج بولز، كمية كبيرة من الحصى إلى المسار، ما استلزم إزالته.
وتسبب جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، في دخول سيارة الأمان الافتراضية في وقت متأخر بعدما أوقف سيارته على العشب وأبلغ عن تعرض سيارته لفقدان الطاقة. واحتل المركز الثامن، بينما جاء زميله في الفريق كيمي أنتونيللي في المركز الخامس.

 

