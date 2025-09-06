الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تراجع القيمة السوقية.. ليفركوزن يتصدر «الميركاتو الصيفي»

تراجع القيمة السوقية.. ليفركوزن يتصدر «الميركاتو الصيفي»
6 سبتمبر 2025 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أغلقت سوق الانتقالات مساء الاثنين الماضي، في معظم الدوريات الكبرى، بعد يوم أخير حاسم في سوق الانتقالات، وشهد هذا اليوم رقماً قياسياً في تاريخ سوق الانتقالات، حيث أنفقت الأندية خلاله 767 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 518 مليون يورو لموسم 2023/2024.
وكانت أكبر صفقة في اليوم الأخير هي إتمام ألكسندر إيزاك انتقاله إلى ليفربول، مقابل مبلغ قياسي في سوق الانتقالات الإنجليزية بلغ 145 مليون يورو، وكانت سوق الانتقالات الصيفية حافلة، حيث حطمت الأندية الرقم القياسي في إجمالي الإنفاق، تم استثمار أكثر من 10 مليارات يورو في لاعبين جدد، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 8.86 مليار يورو لموسم 2023/ 2024.
وفي حين أغلقت نافذة الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى، لا تزال نافذة الانتقالات مفتوحة في بعض الدول مثل تركيا والسعودية. فما هي الأندية التي خسرت أكبر قدر من قيمتها السوقية خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2025؟
وشهد باير ليفركوزن صيفاً مليئاً بالاضطرابات، حيث فقد معظم أفضل لاعبيه ومدربه. رحل تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، ولم يستمر إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق، سوى في مباراتين في الدوري الألماني بعد إقالته بسبب مشاكل خارج الملعب.
وانخفضت قيمة تشكيلة ليفركوزن بمقدار 254 مليون يورو خلال فترة الانتقالات - أكثر من أي نادٍ آخر - مع رحيل لاعبين أساسيين مثل فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وجوناثان تاه، وجرانيت تشاكا.
واحتل لايبزيج المركز الثاني بانخفاض قيمته السوقية بمقدار 170 مليون يورو. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى رحيل بنجامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد وتشافي سيمونز إلى توتنهام، حيث حققت أندية الدوري الألماني نجاحاً باهراً في انتزاع مبالغ طائلة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.
وكانت أندية الدوري الإيطالي الوحيدة من بين الدوريات الخمسة الكبرى التي لم تدرج ضمن العشرة الأوائل، حيث خسر يوفنتوس أكبر قيمة سوقية بين الأندية الإيطالية (-41 مليون يورو)، ليحتل المركز الثالث عشر.

أخبار ذات صلة
الكشف عن أسباب فشل صفقة انتقال جيهي إلى ليفربول
ليفربول يستطلع رأي العلماء قبل التعاقد مع إيزاك!

الأندية الأكثر خسارة لقيمتها السوقية بالدوريات الكبرى خلال الانتقالات الصيفية
1- باير ليفركوزن: -254 مليون يورو
2- لايبزيج: -170 مليون يورو
3- ليل: -124 مليون يورو
4- برايتون: -94 مليون يورو
5-ريال سوسيداد: -91 مليون يورو
6- وولفرهامبتون: -82 مليون يورو
7- موناكو: -68 مليون يورو
8- ليون: -63 مليون يورو
9-إشبيلية: -61 مليون يورو
10- أستون فيلا: -45 مليون يورو

 

 

 

ليفركوزن
ألكسندر إيزاك
ليفربول
آخر الأخبار
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©