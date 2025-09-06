تراجع القيمة السوقية.. ليفركوزن يتصدر «الميركاتو الصيفي»

معتز الشامي (أبوظبي)

أغلقت سوق الانتقالات مساء الاثنين الماضي، في معظم الدوريات الكبرى، بعد يوم أخير حاسم في سوق الانتقالات، وشهد هذا اليوم رقماً قياسياً في تاريخ سوق الانتقالات، حيث أنفقت الأندية خلاله 767 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 518 مليون يورو لموسم 2023/2024.

وكانت أكبر صفقة في اليوم الأخير هي إتمام ألكسندر إيزاك انتقاله إلى ليفربول، مقابل مبلغ قياسي في سوق الانتقالات الإنجليزية بلغ 145 مليون يورو، وكانت سوق الانتقالات الصيفية حافلة، حيث حطمت الأندية الرقم القياسي في إجمالي الإنفاق، تم استثمار أكثر من 10 مليارات يورو في لاعبين جدد، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 8.86 مليار يورو لموسم 2023/ 2024.

وفي حين أغلقت نافذة الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى، لا تزال نافذة الانتقالات مفتوحة في بعض الدول مثل تركيا والسعودية. فما هي الأندية التي خسرت أكبر قدر من قيمتها السوقية خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2025؟

وشهد باير ليفركوزن صيفاً مليئاً بالاضطرابات، حيث فقد معظم أفضل لاعبيه ومدربه. رحل تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، ولم يستمر إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق، سوى في مباراتين في الدوري الألماني بعد إقالته بسبب مشاكل خارج الملعب.

وانخفضت قيمة تشكيلة ليفركوزن بمقدار 254 مليون يورو خلال فترة الانتقالات - أكثر من أي نادٍ آخر - مع رحيل لاعبين أساسيين مثل فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وجوناثان تاه، وجرانيت تشاكا.

واحتل لايبزيج المركز الثاني بانخفاض قيمته السوقية بمقدار 170 مليون يورو. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى رحيل بنجامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد وتشافي سيمونز إلى توتنهام، حيث حققت أندية الدوري الألماني نجاحاً باهراً في انتزاع مبالغ طائلة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وكانت أندية الدوري الإيطالي الوحيدة من بين الدوريات الخمسة الكبرى التي لم تدرج ضمن العشرة الأوائل، حيث خسر يوفنتوس أكبر قيمة سوقية بين الأندية الإيطالية (-41 مليون يورو)، ليحتل المركز الثالث عشر.

الأندية الأكثر خسارة لقيمتها السوقية بالدوريات الكبرى خلال الانتقالات الصيفية

1- باير ليفركوزن: -254 مليون يورو

2- لايبزيج: -170 مليون يورو

3- ليل: -124 مليون يورو

4- برايتون: -94 مليون يورو

5-ريال سوسيداد: -91 مليون يورو

6- وولفرهامبتون: -82 مليون يورو

7- موناكو: -68 مليون يورو

8- ليون: -63 مليون يورو

9-إشبيلية: -61 مليون يورو

10- أستون فيلا: -45 مليون يورو