«هايسنس» ترعى «مونديال 2026»



زيوريخ (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمديد الشراكة مع شركة «هايسنس» للصناعات الإلكترونية والمستمرة منذ ثماني سنوات لتشمل النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم، عبر مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي يقام بمشاركة 48 منتخباً.

وتركز الشراكة على تعزيز تجربة الجمهور وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العرض التلفزيوني والابتكارات داخل الملعب وخارجه وكانت «هايسنس» أول مؤسسة تنضم شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية في إطار تعزيز استراتيجيتها للتسويق الرياضي وتكثيف حضورها العالمي وبحسب الموقع الرسمي لـ «الفيفا»، ستكون شركة إنتاج المعدات المنزلية والعلامة التجارية الشهيرة في تصنيع أجهزة التلفاز شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 الذي تستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

وانطلقت هذه الشراكة عام 2017 وشملت النسختين السابقتين من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، ومؤخراً النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي شهدت مشاركة 32 فريقاً، حيث كانت «هايسنس»أول مؤسسة تنضم شريكاً رسمياً لمسابقة الأندية بحلتها الجديدة.

وقال الأمين العام لفيفا، ماتياس جرافستروم: «عند بداية تعاوننا قبل ثماني سنوات، تحدثنا عما يجمعنا من قيم الابتكار والتميز، وأثبتنا معا التزامنا بها».

وأضاف «تجسد شراكتنا تضافر جهود كرة القدم وتكنولوجيا العرض التلفزيوني، سواء تجلى ذلك في الهوية البصرية أو شاشات نظام تقنية الفيديو المساعد، أو الابتكار في تصنيع الأجهزة أو تقنيات العرض الغامرة، لتكون هذه أكثر من مجرد شراكة، إنها رؤية لمستقبل تجربة الجمهور في أرجاء العالم، وإذ نرفع معاً سقف توقعات الجمهور، فإننا فخورون للغاية بالمضي قدما في هذه الرحلة».

ونظراً إلى أنه، وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ستجري مباريات بطولة العام المقبل في ثلاث دول، فإن التعاون مع شركاء (الفيفا) سيركز على منح الجمهور في أنحاء المعمورة إمكانية الاستمتاع بتجربة بث تلفزيوني توظف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وجعل البطولة الأوسع تمثيلاً أقرب إلى عشاق المستديرة الساحرة من أي وقت مضى.

وكانت شركة «هايسنس» قدمت أجهزة التلفزيون الرسمية لمونديال روسيا 2018، ثم تعاونت في مجال إنتاج المحتوى مع منصة «الفيفا بلاس» خلال مونديال قطر 2022، وأشرفت على إدماج عمليات تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو خلال كأس العالم للأندية 2025.

ويتبقى مركز شاغر واحد فقط على قائمة الشراكات العالمية لبطولة كأس العالم 2026، وحالياً يجري العمل على تعيين المؤسسة الأخيرة ليكتمل بذلك عقد الشركاء العالميين للبطولة.