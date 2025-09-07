الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب السعودية يستعد لتجربة التشيك

منتخب السعودية يستعد لتجربة التشيك
7 سبتمبر 2025 10:10

 
الرياض (د ب أ)

واصل المنتخب السعودي تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب التشيك ودياً، الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في التشيك.
وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، بعدها أجريت مناورة على كامل الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.
وشارك الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني في الحصة التدريبية برفقة زملائهما، فيما واصل نواف العقيدي وناصر الدوسري تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي. ويختتم «الأخضر» استعداداته الأحد بحصة تدريبية على استاد مالتشوفيسكا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.

 

السعودية
منتخب السعودية
تصفيات كأس العالم
التشيك
هيرفي رينارد
سالم الدوسري
