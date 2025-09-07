محمد الشرقي يشهد ختام بطولتَي العالم للمحترفين و«مستر آند مسز وورلد» للهُواة والمحترفين



الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور الذي تلعبه الرياضة في ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي وتعزيز الروح الرياضية وأنماط الحياة الصحية في المجتمع، ودورها في ترسيخ قيم التقارب والتواصل بين الثقافات والشعوب.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مساء اليوم، الحفل الختامي لبطولتَي العالم للمحترفين و«مستر آند مسز وورلد» للهُواة والمحترفين، الذي أقيم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، ورفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة انطلاقاً من دورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والتزام إمارة الفجيرة بتوفير الدعم ومقوّمات البنية التحتية لإنجاح استضافة مختلف البطولات الرياضية وفق أفضل معايير الجودة والتنافسية.

وثمّن سموه جهود اللجنة المنظمة في إنجاح هذه الدورة من المنافسات وكافة دوراتها السابقة، مُشيداً بالمستوى الفنّي والتنظيمي لمُخرجات البطولة.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اعتزازه بالنجاح الباهر الذي حققته الفجيرة عبر احتضانها مونديال بناء الأجسام وبطولة «مستر آند مسز وورلد»، بشهادة جميع المشاركين وأعضاء الاتحاد الدولي، معرباً عن شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على رعايته ودعمه الدائمين لرياضة الفجيرة، وهو ما كان له الأثر الكبير في النجاح اللافت تنظيمياً وفنياً لهذا الحدث، معبّراً عن بالغ فخره بإنجاز الفجيرة العالمي.

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة العليا المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد أن الاشادة التي حظيت بها الفجيرة بمثابة شهادة دولية للإمارات بتفوقها التنظيمي والإداري والفني، وأن اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة تُهديان هذه الإنجازات إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، وولي عهده، على دعمهما المتواصل واللامحدود لكل الفعاليات التي تقام على أرض الإمارة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً قوياً للاستمرار في التفوق والنجاح وتعزيز مكانة الفجيرة «عاصمة لبناء الأجسام».

يُذكر أن البطولتين، اللتين تُعدان من أبرز الأحداث العالمية في رياضة بناء الأجسام، أقيمتا خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة قياسية تجاوزت 920 لاعباً ولاعبة، بينهم 220 محترفاً من مختلف أنحاء العالم، وتضمنت المنافسات فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك وبناء الأجسام للرجال، إلى جانب منافسات الفت موديل للسيدات.

حضر مراسم حفل الختام الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر والقيادات الرياضية، وتميز حفل الختام بلوحات متنوعة من التراث والفلكلور الروماني حازت إعجاب الجمهور.



شكر وتقدير

أعرب رفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، عن تقديره الكبير لدعم سمو ولي عهد الفجيرة المستمر للرياضة والرياضيين والمواهب الشابة، مشيداً بالدور البارز للبيئة الحاضنة التي توفرها الإمارة في الارتقاء برياضة بناء الأجسام وتعزيز مكانة الإمارات عالمياً.