ألكاراز بطل «فلاشينج ميدوز» في «نهائي الثأر»!

نيويورك (أ ف ب)



ثأر الإسباني كارلوس ألكاراز من الإيطالي يانيك سينر، عندما تغلب عليه 6-2 و3-6 و6-1 و6-4، في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، منتزعاً منه صدارة التصنيف العالمي.

وهو اللقب الثاني في فلاشينج ميدوز لألكاراز البالغ من العمر 22 عاماً، والذي ثأر لخسارته أمام سينر في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، عندما حرمه الاخير من تحقيق «هاتريك» متتال في نادي عموم إنجلترا، بعد الأول عام 2022.

وأمام ناظري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حقق ألكاراز اللقب الكبير الثاني هذا الموسم، بعد رولان جاروس، عندما تغلب على سينر بالذات، والسادس في سبع نهائيات جراند سلام بعد فلاشينج ميدوز عام 2022 على حساب النرويجي كاسبر رود وويمبلدون 2023 على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ورولان جاورس 2024 على حساب الألماني ألكسندر زفيريف وويمبلدون 2024 على حساب ديوكوفيتش ورولان جاروس 2025.

ولم يسبق للاعبَين أن التقيا ثلاث مرات في نهائي بطولات جراند سلام خلال الموسم نفسه منذ بداية عصر الاحتراف عام 1968.

بعد أن أصبح أصغر مصنف عالمياً في تاريخ تصنيفات رابطة اللاعبين المحترفين (التي أُنشئت عام 1973) بفوزه بأول لقب له في نيويورك عام 2022، سيعود ألكاراز إلى صدارة التصنيف للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023.

وأنهى ألكاراز فترة سيطرة متواصلة استمرت 65 أسبوعاً لسينر الذي انتزع الصدارة في يونيو 2024 وفاز ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي ثم ويمبلدون قبل شهرين.

كما كرّس الإسباني تفوقه على صديقه الإيطالي بفوزه العاشر في 15 مواجهة، بينها 4 مرات في خمس مواجهات جمعتهما هذا العام.

وتقاسم ألكاراز وسينر للعام الثاني على التوالي ألقاب البطولات الأربع الكبرى في الموسم، حيث فاز كل منهما بلقبين.

وسنحت فرصة أمام الكاراز للثأر من سينر في نهائي دورة سينسيناتي، عندما انسحب الإيطالي، بعد تخلفه في المجموعة الأولى 0-5 بسبب الإعياء.

وتوجه سينر الذي فشل في الظفر باللقب للعام الثاني توالياً وإحراز لقبه الكبير الخامس، إلى ألكاراز بالقول «كنت أفضل مني، لقد بذلت قصارى جهدي، لم أستطع فعل المزيد».

وقال ألكاراز مازحاً وهو ينظر إلى سينر بعد مواجهتهما الخامسة هذا العام وجميعها في النهائي: «هذا الموسم، رأيتك أكثر من عائلتي».

ولم ينجح أي لاعب في الاحتفاظ بلقب فلاشينج ميدوز منذ أن فاز السويسري المعتزل روجيه فيدرر بخمسة ألقاب متتالية من 2004 إلى 2008.

واستهل ألكاراز المباراة بقوة، حيث وجد سينر صعوبة كبيرة في كسب إرساله في الشوط الأول، حصل الإسباني على فرصتين لكسره، الأولى عندما كانت النتيجة 30-40 والثانية عقب تعادلهما مرتين 40-40، فحسمه في مصلحته بعد ثماني دقائق.

وتابع ألكاراز تفوقه وحصل على فرصتين لكسر إرسال سينر في الشوط السابع عندما تقدم 40-15، فأهدر الأولى وكسب الثانية مستغلاً خطأ للإيطالي في رد كرة أمام الشبكة، فتقدم 5-2 قبل أن يحسم المجموعة في مصلحته 6-2 في 37 دقيقة.

وكاد ألكاراز يكرر سيناريو المجموعة الأولى، عندما حصل على فرصة لكسر إرسال سينر (40-30)، لكن الأخير أنقذ الموقف هذه المرة ونجح في كسب إرساله والتقدم 1-0.

وحصل سينر على ثلاث فرص لكسر إرسال الإسباني للمرة الأولى في الشوط الرابع وفعلها في الأولى متقدماً 3-1 قبل أن يحسمها في مصلحته 6-3 في 41 دقيقة، في أول مجموعة يخسرها الإسباني في نسخة هذا العام.

واستعاد ألكاراز توازنه في المجموعة الثالثة، ونجح في كسر إرسال سينر في شوطيها الثاني والرابع وتقدم 4-0 ثم 5-0 قبل أن يكسبها 6-1 في 30 دقيقة.

وعانى سينر لكسب إرساله في الشوط الأول للمجموعة الرابعة، واحتاج إلى 12 دقيقة لحسمه بعدما فرض الإسباني التعادل 40-40 أربع مرات.

وحصل ألكاراز على فرصة كسر الإرسال في الشوط الخامس بعد خطأ مزدوج للإيطالي، فاستغلها بكرة طويلة لسينر ليتقدم 3-2 و4-2 ثم 5-3، قبل أن يحصل على فرصتين لحسم المجموعة والمباراة في مصلحته من دون أن ينجح في ذلك، لكنه حصل على فرصة ثالثة استغلها بنجاح وكسب المجموعة 6-3 في 52 دقيقة.