الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
رئيس فناربخشة: الأداء«الممل» سبب الإطاحة بمورينيو

رئيس فناربخشة: الأداء«الممل» سبب الإطاحة بمورينيو
8 سبتمبر 2025 13:45


اسطنبول (د ب أ)
كشف علي كوتش رئيس نادي فناربخشة التركي عن السبب الحقيقي وراء الإقالة المفاجئة للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، وأعلن فناربخشة بشكل مفاجئ في 29 من الشهر الماضي إقالة مورينيو بعد عام من توليه المسؤولية، وذلك عقب الخروج المحبط من الملحق المؤهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على يد بنفيكا البرتغالي.
وقال كوتش للموقع الإلكتروني لصحيفة «حريت» التركية: «لماذا تخلينا عن مورينيو؟ لقد كان فراقاً مريراً». وأضاف: «كان التوافق بيننا رائعاً، ومجرد إحضاره إلى هنا كان نجاحاً كبيراً». وأشار «لكن طريقة خروجنا كانت غير مقبولة، شعرنا أن نفس الأداء الممل من العام الماضي سيستمر».
وقاد مورينيو فريق فناربخشة في 62 مباراة، حيث حقق 37 انتصاراً مقابل 14 تعادلاً، و11 هزيمة، وفشل في الفوز بأي لقب. وحل فناربخشة في المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري التركي الممتاز خلف البطل جالطة سراي، وخسر أمام الفريق ذاته في دور الثمانية من مسابقة الكأس.

