دواء لمنع تساقط الشعر يتسبب في إيقاف ألفاريز عشرة أشهر!



مدريد (د ب أ)

تعرّض ييري ألفاريز، لاعب أتلتيك بلباو، للإيقاف عشرة أشهر من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لثبوت تورطه في تعاطي المنشطات.

وخضع ألفاريز لاختبار الكشف عن المنشطات في الأول من مايو، على هامش مباراة فريقه في الدوري الأوروبي، وكشف تحليل عينة اللاعب، الذي أجراه مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن وجود مادة الكانرينون، وهي مادة محظورة داخل وخارج المنافسات.

وفي الثاني من يونيو وافق ألفاريز على قبول عقوبة الإيقاف المؤقت بشكل طوعي، اعتباراً من ذلك التاريخ، وبعد بدء الإجراءات التأديبية ضد اللاعب في 10 يونيو، أجرى مفتشو لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في الأمر، مع إحالة القضية إلى هيئة التأديب التابعة ليويفا لاتخاذ قرار.

وقررت اللجنة التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اجتماعها بتاريخ 19 أغسطس، إيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر، اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت (2 يونيو) وينتهي في 2 أبريل 2026، بسبب ارتكابه انتهاكاً غير مقصود لقواعد مكافحة المنشطات.

ووفقاً للوائح مكافحة المنشطات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يجوز للاعب العودة إلى التدريب مع فريقه واستخدام مرافق النادي خلال الشهرين الأخيرين من فترة إيقافه، أي اعتباراً من 2 فبراير 2026، وفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسباني، أصدر بلباو بياناً أكد من خلاله: «بعد انتهاء مرحلة التحقيق، فرضت الهيئة التأديبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة عشرة أشهر على يراي ألفاريز، مع الإقرار بعدم وجود أي تعمد من جانب اللاعب، معتبراً أنه ثبت أن تناول المادة المحظورة كان بسبب تناول دواء غير صحيح لمنع تساقط الشعر، دون أي نية لتعاطي المنشطات».