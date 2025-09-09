«الكاراتيه» يجدد الطموحات بميداليتي آسيا

علي معالي (دبي)

احتفى مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، بمنتخب الكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً باستقبال وردي في مطار دبي، عقب العودة من الصين بعد المشاركة في بطولة آسيا.

وحرص اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، يرافقه أعضاء المجلس، والمهندس مروان سنكل، نائب رئيس الاتحاد، وعضوا المجلس د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، وأحمد سالم مدير المنتخبات الوطنية، على استقبال البعثة ليتحول مطار دبي إلى احتفالية كبيرة بفضية وبرونزية آسيا.

وكان منتخبنا الذي شارك بـ 8 لاعبين في أوزان مختلفة، قد حقق فضية منافسات الكوميتيه آنسات وزن فوق 66 كجم عبر شيخة اليافعي، بينما فاز راشد الصريدي ببرونزية وزن تحت 61 كجم لفئة الشباب، بعد أداء مميز للغاية من الثنائي الدولي وسط مشاركة آسيوية كبيرة.

بينما ضمت البعثة 6 لاعبين خرجوا بنتائج جيدة، وهم كريم رامي فوزي، وفيصل محمد الخالدي وبخيت أحمد إبراهيم، وملك عبد الله إبراهيم ومهرة يعقوب البلوشي، وندى أحمد عبد الله.

من جانبه، وجه اللواء ناصر الرزوقي، شكره للاعبين على هذا الإنجاز، مؤكداً أن ما حققه المنتخب يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الكاراتيه بالدولة، مشيراً إلى أن الإنجازات الحالية ليست سوى بداية لطموحات أكبر في البطولات المقبلة، وأشاد الرزوقي في الوقت نفسه بالروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، وتعاون أولياء الأمور في مسيرة أبنائهم، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل دعمه للمنتخب لتوفير أفضل الظروف لإعدادهم وتمكينهم من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبهم عبر لاعبو منتخبنا الوطني عن سعادتهم بهذا الاستقبال الوردي، مؤكدين أنها بادرة تؤكد أن مجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد يمنحنا الثقة الكبيرة، ويدفعنا دائماً إلى تقديم الأفضل لتمثيل الوطن على أفضل ما يكون في المحافل الخارجية.