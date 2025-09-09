102 مباراة تمنح أونانا لقب «الأسوأ»

علي معالي (أبوظبي)

بعد 102 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل الكاميروني أونانا أرقاماً سلبية، لم تكن هي بالتأكيد التي يأملها كل المنتمين لمنظومة يونايتد، حيث حافظ على نظافة شباكه في 24 فقط، وتلقى 150 هدفاً وارتكب 9 أخطاء جعلت الفريق يستقبل أهدافاً.

الأرقام السلبية لحارس مرمى يرتدي قميص «الشياطين الحمر» جعلت منه الأسوأ في «المان يونايتد»، في السنوات الـ20 الماضية.

وخلال الموسم الماضي، ارتكب أونانا العديد من الأخطاء المباشرة، مما تسبب في إنهاء الفريق الموسم في المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فكانت النتيجة بتحويله إلى مقاعد البدلاء، حيث أعطى المدرب أموريم الأولوية لاستخدام ألتاي بايندير في أول 3 جولات من دوري الموسم الحالي.

وكان من المتوقع أن يجلب أونانا راحة البال بفضل ثقته وحركة قدميه الممتازة وردود فعله في قيادة مانشستر يونايتد في «البريمييرليج»، ولكن ما حدث كان العكس، حيث ظهر مفتقراً إلى الاستقرار، ولديه سهولة في ارتكاب الأخطاء مع تخليه عن الشجاعة الكافية في اللحظات الحاسمة، ما يجعل انضمامه إلى طرابزون سبور في الدوري التركي على سبيل الإعارة مخرجاً لا مفر منه، ويساعده على إحياء مسيرته قبل كأس العالم 2026.