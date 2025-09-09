الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام ملتقى «الشارقة الرياضي» للتايكواندو

اختتام ملتقى «الشارقة الرياضي» للتايكواندو
9 سبتمبر 2025 21:28

 
الشارقة (وام)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي ملتقى التايكواندو التدريبي الذي نظمه للمدربين واللاعبين من مختلف أندية الإمارة لمدة أسبوع، بإشراف الخبير الدولي الإسباني ريسيندو جيلبرتو، وتضمن الملتقى 11 محاضرة متخصصة، منها 7 تطبيقات عملية و4 محاضرات نظرية، استهدفت فئات البراعم، الأشبال، الناشئين، والشباب، بمشاركة أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة الرياضي، وكلباء، ومليحة.
وأشاد محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، بالتفاعل اللافت من المشاركين، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز كفاءة المدربين واللاعبين، مثنياً على دعم سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، ودور الأندية في نجاح المعسكر.
وأشاد الخبير جيلبرتو بالمستوى التنظيمي والتقني للملتقى، وبالإمكانات الرياضية في إمارة الشارقة، مؤكداً أن الاهتمام المحلي برياضة التايكواندو يرسخ رؤية متقدمة لتطوير الرياضات النوعية.

مجلس الشارقة الرياضي
التايكواندو
التايكوندو
أندية الشارقة
