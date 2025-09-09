الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

11 نزالاً في «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية المختلطة

9 سبتمبر 2025 21:46

دبي (وام)

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» تنظيم نسخة جديدة من بطولة «الطريق إلى دبي العالمية للفنون القتالية» المختلطة يوم 3 أكتوبر المقبل في «كوكا كولا أرينا» بدبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ويتصدر منافسات البطولة، نزال عالمي مرتقب على لقب الوزن الخفيف يجمع البطل الداغستاني عثمان نورمحمدوف، الذي يملك سجلاً خالياً من الهزائم «19 انتصاراً»، مع غريمه الإيرلندي بول هيوز صاحب 14 فوزاً مقابل هزيمتين، في مواجهة ثأرية بعد لقائهما الأول في النسخة الماضية التي استضافتها دبي في يناير الماضي، وتضم البطولة 11 نزالاً بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين العالميين.
وتم الإعلان عن الحدث في لقاء إعلامي اليوم بمجمع ند الشبا الرياضي في دبي، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريك الاستراتيجي لرابطة المقاتلين المحترفين، رئيس اتحاد الرجبي، وعصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والبطلين العالميين نورمحمودوف وهيوز.
وأكد الشيخ محمد بن مكتوم، أن استضافة دبي لمثل هذه الفعاليات العالمية يعكس مكانتها الرائدة، وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية ومادية، ما جعلها وجهة رئيسية لعشاق الفنون القتالية حول العالم.
وقال: «هذه البطولات تسهم في تعزيز البنية التحتية الاحترافية للرياضة، وتوسيع نطاق البطولات الدولية التي تستقطب أبرز المقاتلين، إلى جانب دعم الاستثمارات الرياضية المستدامة وتمكين المواهب الواعدة».
وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية كان دافعاً لإقامة النسخة الجديدة وسط زخم عالمي متزايد، مؤكداً أهمية استثمار مثل هذه الفعاليات في دعم ممارسة الرياضة وتشجيع الأجيال الصغيرة، في ظل انتشار المراكز الرياضية المتنوعة في دبي والإمارات عموماً.
من جانبهما، أعرب البطلان عثمان نورمحمدوف وبول هيوز عن سعادتهما بالمشاركة مجدداً في دبي، وتطلعهما لخوض نزال قوي وسط أجواء مميزة، مؤكدين رغبتهما في حسم التحدي لصالح كل منهما.

مجلس دبي الرياضي
الفنون القتالية المختلطة
