الخميس 11 سبتمبر 2025
أبرز الأخبار
أميركا تضرب اليابان ودياً!

أميركا تضرب اليابان ودياً!
10 سبتمبر 2025 08:30

نيويورك(أ ب)

سجل أليخاندرو زينديجاس هدفاً في الدقيقة 30 وأضاف فلوريان بالوجون هدفاً آخر في الدقيقة 64، ليقودا المنتخب الأميركي لكرة القدم لإيقاف سلسلة من سبع مباريات من دون فوز أمام منتخبات من بين أفضل 25 منتخباً في العالم، بعدما تغلب على منتخب اليابان المكون في معظمه من لاعبين احتياطيين بنتيجة 2 / صفر، في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم.
ودخل المنتخب الأميركي، صاحب المركز الـ15 في التصنيف العالمي، هذه المباراة بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي، في أول مباراة من ثماني مباريات ودية، قبل أن يستدعي المدرب ماوريسيو بوكيتينو اللاعبين للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لكأس العالم.
ولعب المنتخب الأميركي بفريق بديل، حيث قام بوكيتينو بتغيير جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا مباراة السبت التي انتهت بالتعادل السلبي أمام المكسيك.
ودخل المنتخب الياباني المباراة بثمانية لاعبين لا يملكون سوى 10 مباريات دولية أو أقل.
ولم يشارك أي من اللاعبين الأساسيين الذين بدأوا مباراة البحرين، التي أقيمت في مارس الماضي، والتي ضمن فيها المنتخب الياباني التأهل للمرة الثامنة على التوالي إلى كأس العالم، رغم أن بعض اللاعبين الأساسيين دخلوا في الدقيقة 62.
ولم يفز المنتخب الأميركي على أي منتخب ضمن المراكز الـ25 الأولى بالتصنيف العالمي منذ نهائي دوري أمم كونكاكاف أمام المكسيك في مارس 2024، حيث تلقى خلال تلك الفترة الخسارة في خمس مباريات متتالية.

