محمد بن سليم: متحدون ضد الإساءة الإلكترونية



دبي (الاتحاد)

دعا محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إلى نهج عالمي مشترك، يشمل الرياضة والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية، لكسب معركة حماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الإساءة الإلكترونية.

وألقى بن سليم رسالته خلال استقبال الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات، واتحاد منظمات التنقل العالمية، لخبراء القطاع وقادة الفكر في ستوكهولم - السويد، لحضور المؤتمر العالمي الثاني «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية».

وأكد التحالف التزامه الجماعي بمكافحة الإساءة عبر الإنترنت من خلال جمع أصوات من عالم الرياضة والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي، مرحباً بالأعضاء الجدد، ومشاركاً المعرفة والابتكار والأدوات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في مواجهة هذا التهديد الرقمي.

وافتتح محمد بن سليم المؤتمر قائلاً: «نحن متحدون بهدف واحد: حماية الرياضة من الإساءة عبر الإنترنت. فالرياضة كقوة للخير، تلهمنا، وتجمعنا، وتعلّمنا الاحترام والعمل الجماعي والانضباط، أن مجتمعنا ينمو، وهناك المزيد من الرياضيين، والمشجعين، والمتطوعين، والمزيد من المسؤولين. لكن مع هذا النمو تأتي المخاطر، وعلينا حماية مجتمعنا. إن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء للأفكار، بل هو إعلان عن هدفنا المشترك. معاً نتعلم ونبني تحالفات جديدة ونعزّز أصواتنا. معاً سنحدث تغييراً مستداماً».

وأطلقت حملة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» عام 2023 بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات، وتهدف إلى إحداث تغيير تنظيمي وسلوكي استجابة لتزايد خطر التحرش الإلكتروني. وخلال العامين الماضيين، أصدرت حملة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» أبحاثاً رائدة، وقادت حملات توعية عالمية، وجمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز المساحات الرقمية المحترمة والشاملة.

وأضاف محمد بن سليم: «أطلق الاتحاد الدولي للسيارات حملة متحدون ضد الإساءة الإلكترونية لحماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الأذى الرقمي. ويتطلب الفوز في هذه المعركة نهجاً عالمياً مشتركاً يشمل الرياضة والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية، متحدين وراء رسالة مشتركة».

ورحّب التحالف خلال المؤتمر بجهتين جديدتين وقّعتا على الميثاق، وهما مجموعة سيجنيفاي والاتحاد الدولي لمسؤولي الرياضة، لينضما إلى أكثر من 70 شريكاً، بما في ذلك حكومات عالمية ومنظمات صناعية التزمت بالفعل بهذه القضية المهمة.

واختتم محمد بن سليم قائلاً: «نحن متحمسون للغاية للترحيب بشركة سيجنيفاي والاتحاد الدولي لمسؤولي الرياضة وعملها الرائد في هذا المجال في تحالفنا، إذ سيعزز قدرتنا على الجمع بين البحث والتنظيم والابتكار لإحداث تغيير هادف في جميع أنحاء العالم، والوصول إلى جمهور أوسع من الرياضيين والتفاعل معهم».