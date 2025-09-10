الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرأس الأخضر يطلّ على حلم المونديال

الرأس الأخضر يطلّ على حلم المونديال
10 سبتمبر 2025 15:50

 
سلطان آل علي (دبي)
قبل 12 عاماً فقط، ظهر منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا 2013، في لحظة تاريخية وصفت حينها بأنها بداية مشروع حقيقي لكرة القدم في هذا الأرخبيل الصغير، واليوم، يقف منتخب «القروش الزرقاء» على أعتاب إنجاز أعظم بكثير: التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم.
برصيد مميّز في التصفيات الأفريقية، بات الفريق بحاجة إلى فوز واحد فقط، أو حتى انتظار نتائج مواتية من بقية المجموعة، ليحجز مقعده بين كبار العالم. ما يزيد من قيمة الإنجاز أن عدد سكان الرأس الأخضر لا يتجاوز 593,149 نسمة، ما يجعلها ثاني أصغر دولة في التاريخ من حيث عدد السكان تصل إلى كأس العالم، بعد إيسلندا التي حطمت الحواجز وشاركت في نسخة 2018 بسكان يقل عددهم عن 407 آلاف نسمة.
تأهل الرأس الأخضر سيكون تتويجاً لمسيرة استثنائية استمرت لأكثر من عقد من الزمن، وها هو يستعد ليكتب التاريخ من جديد في تصفيات المونديال، بعد أن تصدّر مجموعته متقدماً على الكاميرون، القوة التقليدية في الكرة الأفريقية، وحقق انتصاراً مدوياً على الأسود الكاميرونية بهدف نظيف في مباراة حاسمة، أبقته على القمة قبل جولتين من النهاية بفارق 4 نقاط.
المشهد في العاصمة برايا كان مهيباً بعد الانتصار التاريخيّ، حيث غزت الجماهير أرضية الملعب احتفالاً بالفريق الذي اقترب من تحقيق الحلم. هذه المشاهد لا تعكس مجرد فرح لحظي، بل تعطينا لمحة عما يمثله هذا التأهل لشعب بأكمله يعيش كرة القدم كجزء من هويته الوطنية.

 

 

أخبار ذات صلة
كبار الدوري السعودي في اختبار «الجولة 2» لتأكيد الانطلاقة القوية
يحتاج 66 مباراة دولية و9 سنوات.. هالاند يستعد لتحطيم «قياسية رونالدو»!
الرأس الأخضر
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
الكرة الأفريقية
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©