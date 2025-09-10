الرأس الأخضر يطلّ على حلم المونديال



سلطان آل علي (دبي)

قبل 12 عاماً فقط، ظهر منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا 2013، في لحظة تاريخية وصفت حينها بأنها بداية مشروع حقيقي لكرة القدم في هذا الأرخبيل الصغير، واليوم، يقف منتخب «القروش الزرقاء» على أعتاب إنجاز أعظم بكثير: التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم.

برصيد مميّز في التصفيات الأفريقية، بات الفريق بحاجة إلى فوز واحد فقط، أو حتى انتظار نتائج مواتية من بقية المجموعة، ليحجز مقعده بين كبار العالم. ما يزيد من قيمة الإنجاز أن عدد سكان الرأس الأخضر لا يتجاوز 593,149 نسمة، ما يجعلها ثاني أصغر دولة في التاريخ من حيث عدد السكان تصل إلى كأس العالم، بعد إيسلندا التي حطمت الحواجز وشاركت في نسخة 2018 بسكان يقل عددهم عن 407 آلاف نسمة.

تأهل الرأس الأخضر سيكون تتويجاً لمسيرة استثنائية استمرت لأكثر من عقد من الزمن، وها هو يستعد ليكتب التاريخ من جديد في تصفيات المونديال، بعد أن تصدّر مجموعته متقدماً على الكاميرون، القوة التقليدية في الكرة الأفريقية، وحقق انتصاراً مدوياً على الأسود الكاميرونية بهدف نظيف في مباراة حاسمة، أبقته على القمة قبل جولتين من النهاية بفارق 4 نقاط.

المشهد في العاصمة برايا كان مهيباً بعد الانتصار التاريخيّ، حيث غزت الجماهير أرضية الملعب احتفالاً بالفريق الذي اقترب من تحقيق الحلم. هذه المشاهد لا تعكس مجرد فرح لحظي، بل تعطينا لمحة عما يمثله هذا التأهل لشعب بأكمله يعيش كرة القدم كجزء من هويته الوطنية.