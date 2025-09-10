الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دوري أبطال آسيا النخبة.. مواجهات نارية ونسخة تاريخية

دوري أبطال آسيا النخبة.. مواجهات نارية ونسخة تاريخية
10 سبتمبر 2025 17:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)
تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا النخبة موسم 2025-2026 الاثنين المقبل 15 سبتمبر الجاري، وسط ترقب جماهيري واسع، حيث يجتمع 24 نادياً من نخبة أندية القارة، بينهم خمسة أبطال سابقين، وثلاثة أندية تشارك للمرة الأولى في تاريخها، وهي أندية جانجوون الكوري الجنوبي، ماشيدا زيلفيا الياباني، وتشنجدو رونجتشنح الصيني، فيما يبدأ الأهلي السعودي رحلة الدفاع عن اللقب، الذي أحرزه قبل أربعة أشهر فقط، ضمن 11 فريقاً يعودون من نسخة 2024-2025.
ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة (شرق وغرب) إلى دور الـ16 المقرر التي ستقام بين 2 و11 مارس، على أن تقام النهائيات في السعودية بين 17 و25 أبريل، وبهذه الانطلاقة، تبدو النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا النخبة واحدة من أكثر النسخ ترقباً وإثارة بتاريخ البطولة.

مواجهات قوية لأنديتنا 
تدخل أنديتنا الـ3 المشاركة في البطولة، شباب الأهلي، الوحدة والشارقة مواجهات قوية أمام فرق القمة السعودية، حيث سيكون الافتتاح لمشوار أنديتنا على استاد الشارقة، عندما يلتقي «الملك»، في مشاركته السادسة بالبطولة، مع الغرافة القطري الذي يخوض مشاركته الـ11 بعد تتويجه بكأس قطر للمرة الثامنة.
وفي أبوظبي، يستضيف الوحدة فريق الاتحاد السعودي في سابع مواجهة بينهما بدوري الأبطال، أما فريق الاتحاد، بطل الدوري والكأس في السعودية الموسم الماضي، فيشارك للمرة الـ13، وسبق له الفوز باللقب مرتين (2004 و2005).
أما الأهلي السعودي، المتوّج بالنسخة الماضية بعد مشوار استثنائي بلا هزيمة، فيبدأ الدفاع عن لقبه في جدة أمام ناساف الأوزبكي بطل الدوري المحلي 2024، في مشاركته السابعة، وفي بغداد، يخوض الشرطة العراقي مشاركته السادسة على ملعب الزوراء بمواجهة السد القطري، الذي يملك رقماً قياسياً بـ18 مشاركة، ووصل إلى ربع النهائي الموسم الماضي.
وفي اليوم التالي في دبي، يستضيف شباب الأهلي رباعية الموسم الماضي فريق تراكتور الإيراني، العائد للبطولة بعد تتويجه بالدوري لأول مرة، بينما يبدأ الهلال السعودي، وصيف الدوري وبطل آسيا أربع مرات، مشاركته العشرين في البطولة في نفس اليوم على ملعب المملكة أرينا بالرياض بمواجهة الدحيل القطري، في لقاء يجمع طرفين اعتادا المواجهة كثيراً في السنوات الأخيرة.

حضور آسيوي متنوع 
أما في الشرق، ستكون البداية في ملبورن، حيث يستضيف نادي ملبورن سيتي الأسترالي بطل الدوري المحلي يوم الثلاثاء المقبل 16 سبتمبر فريق سانفريس هيروشيما الياباني، وصيف الدوري في 2024، العائد للبطولة بعد غياب منذ 2019.
بينما يسجل جانجوون الكوري الجنوبي، وصيف الدوري المحلي، مشاركته الأولى أمام شنجهاي شينهوا الصيني الذي يشارك للمرة العاشرة، وفي اليابان، يكتب ماشيدا زيلفيا التاريخ بمشاركته الأولى بعد إنجازه الكبير باحتلال المركز الثالث في أول موسم له بدوري الأضواء، ويستضيف الفريق إف سي سيول الكوري العائد للمرة التاسعة.
ويبدأ بوريرام يونايتد التايلاندي يمشاركته العاشرة بمواجهة جوهور دار التعظيم الماليزي، بعد أن التقى الفريقان ثلاث مرات في نسخة العام الماضي، وفي كوريا، يخوض أولسان هيونداي بطل الدوري مشاركته التاسعة توالياً يوم الأربعاء المقبل أمام تشنجدو رونجتشنج الصيني الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بعد صعود مذهل من الدرجة الرابعة إلى وصافة الدوري.
وتختتم الجولة الأولى بمباراة قوية بين شنجهاي بورت الصيني بطل الدوري والكأس وفيصل كوبي الياباني بطل الثنائية، وفي مواجهة بين فريقين يملكان سجلاً قوياً محلياً.

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
فريق الوحدة
فريق الشارقة
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
