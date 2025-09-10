الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديفيد يتحدى الإنتر ويراهن على «هوية اليوفي»

ديفيد يتحدى الإنتر ويراهن على «هوية اليوفي»
10 سبتمبر 2025 19:33

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل أيام قليلة من موقعة ديربي إيطاليا المرتقبة بين يوفنتوس وإنتر على ملعب أليانز في تورينو، خرج المهاجم الكندي جوناثان ديفيد بتصريحات جريئة حملت الكثير من التحدي والطموح، مؤكداً أنه يحلم بتسجيل هدف في شباك الغريم الأزلي ومشيداً بزميله الجديد إيدون زجروفا.
ديفيد الذي انضم إلى يوفنتوس هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بصم سريعاً على حضوره التهديفي بعدما سجل في ظهوره الأول أمام بارما في أغسطس، والآن يضع نصب عينيه تكرار الإنجاز أمام الخصم الأصعب، وقال في حديثه لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، «سواء كان الهدف بضربة مقصية أو من خط المرمى، أي هدف يسعدني طالما يمنح الفريق الفوز».
وشدد المهاجم الكندي على أنه أدرك حجم يوفنتوس أكثر بعد وصوله، و قال: «كنت أعرف أنني قادم إلى نادٍ أوروبي عملاق، لكن عندما تعيش الأجواء داخله، تكتشف أن كل شيء هنا ضخم، من اللاعبين إلى الجماهير، في يوفنتوس كل شيء يجب أن يُنجز بأعلى مستوى»، كما كشف أنه لم يُتح له بعد زيارة متحف النادي، لكنه شعر فعلياً بثقل التاريخ والهوية منذ أول يوم.
وأشار ديفيد إلى أنه اعتاد اللعب كمهاجم وحيد على مستوى الأندية، بينما يشارك كمهاجم ثانٍ مع منتخب كندا، ما يجعله مرتاحاً لأي نظام، وتابع: يمكنني اللعب مع فلاهوفيتش، القرار للمدرب إيجور تودور، لكن الأكيد أننا ندفع بعضنا البعض للأفضل، كما أكد أنه يتقبل أي دور يُسند له، طالما الهدف خدمة الفريق. 
وعن صفقة يوفنتوس الأخيرة بضم إيدون زجروفا من ليل وجدت صدى إيجابياً لدى ديفيد، إذ سبق أن زامله في الدوري الفرنسي، قال: «إيدون لاعب مذهل، بقدم يسرى ساحرة ومهارة عالية في المراوغة. قضينا مواسم رائعة في ليل وكان بيننا انسجام كبير داخل وخارج الملعب، وهذا سيمنح يوفنتوس قوة إضافية»، كما أشاد بزميله الواعد كينان يلدز الذي صنع له أول أهدافه مع اليوفي، واصفاً إياه بأنه يملك كل المقومات ليصبح «نجماً عالمياً من الطراز الأول».
ومع اقتراب مواجهة الإنتر، يوفنتوس يعول كثيراً على حماس ديفيد وأهدافه، إلى جانب صفقات الصيف الجديدة، لتقديم عرض قوي يثبت أن الفريق عازم على استعادة مكانته في سباق «الاسكوديتو».

يوفنتوس
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
